Hosteleros y 32 productores de Salamanca se encuentran en la Plaza de Colón para potenciar el consumo de proximidad

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro, acompañado por un representante de la marca 'Salamanca en bandeja'. Hostelería Salamanca.

La Diputación de Salamanca destina 14.900 euros a un encuentro profesional en la Plaza de Colón para conectar de forma directa a los empresarios de la hostelería con la despensa rural de la provincia. Más información: Primer encuentro en Salamanca entre productores alimentarios y hosteleros bajo el lema 'De la tierra a la mesa'

El patio del palacio de la Diputación, en plena Plaza de Colón, ha dejado de lado por unas horas el papeleo habitual para convertirse en el punto de encuentro de lo mejor de nuestra tierra.

Este caluroso lunes, 32 pequeños productores de la provincia, todos ellos bajo el sello de Salamanca en Bandeja, se han sentado cara a cara con los dueños de los restaurantes de toda la vida y de los hoteles de la provincia.

El encuentro nace con la idea de conseguir que cuando alguien se siente a comer en Salamanca, lo que tenga en el plato sea un producto de la zona, del terreno, potenciando una alianza que promete dar muchas alegrías tanto a la economía como al paladar de la provincia.

La cita ha contado con la presencia del presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro, y el presidente de la Diputación, Javier Iglesias arropados por el vicepresidente de la Diputación, David Mingo, el diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Díaz, el empresario Gonzalo Sendín y otros representantes de la marca 'Salamanca en bandeja' con empresarios y sociedad civil.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro; el vicepresidente de la Diputación, David Mingo, el diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Díaz, el empresario Gonzalo Sendín y otros empresarios de la ciudad.

La inversión de las jornadas ronda los 15.000 euros, con el objetivo de aprovechar el gran tirón de los bares y restaurantes salmantinos para que se conviertan en el mejor cliente de los productores del medio rural, ayudando a que el dinero se quede en casa.

Apoyar este ecosistema supone impulsar la economía provincial, preservar el patrimonio gastronómico, generar oportunidades de empleo y contribuir directamente al desarrollo de los municipios, según aseguraron en sus intervenciones los organizadores del encuentro.

El formato de la jornada ha permitido dejar a un lado la burocracia para centrarse en los negocios, facilitando que productores y hosteleros establezcan contactos directos cara a cara.

Asistentes al encuentro en la Plaza de Colón. Hostelería de Salamanca.

Los restauradores han podido conocer de primera mano la variedad y la oferta de la despensa salmantina, mientras que las empresas locales han explorado nuevas vías de colaboración comercial para introducir sus productos en restaurantes, hoteles y establecimientos de la provincia.

Desde la Diputación insisten en que este tipo de iniciativas y sinergias son fundamentales para enriquecer la experiencia turística de la provincia a través del paladar, demostrando que la unión entre quienes elaboran el producto de calidad en los pueblos y quienes lo transforman en la cocina es la fórmula perfecta para generar un crecimiento compartido y nuevas oportunidades para todo el sector.