El Ayuntamiento de Salamanca frena el aislamiento social de 200 mujeres gracias al proyecto Aula Cultural en los CEAS

El Ayuntamiento de Salamanca ha logrado prevenir el aislamiento social de cerca de 200 mujeres a través del proyecto Aula Cultural, una iniciativa municipal que se ha desarrollado en los Centros de Acción Social (CEAS) de las zonas de Centro, Garrido, Pizarrales y San José.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha destacado el impacto directo de este programa a la hora de fortalecer las redes de relación social en el entorno de mujeres que se encuentran en situación o riesgo de exclusión.

Según explica la edil, el valor del proyecto radica en que las personas participantes logran transformarse en agentes activas involucradas en su comunidad de acuerdo con sus propias inquietudes, intereses y necesidades.

El funcionamiento de las aulas no se limita a la transmisión de conocimientos formativos, sino que cubre de forma paralela la necesidad de información y de participación cultural de estas mujeres, respondiendo a sus demandas de autorrealización, estima y reconocimiento.

Los talleres consiguen satisfacer el deseo de conocer y comprender la realidad del entorno al mismo tiempo que se crean conexiones sociales significativas y se generan redes de apoyo mutuo para establecer lazos estables que aporten un arraigo real dentro del grupo.

Esta iniciativa se integra dentro de la programación global que el Consistorio salmantino despliega en los CEAS para colectivos vulnerables, unos talleres anuales que en la presente edición alcanzan a cerca de 1.500 personas en el cómputo total de la ciudad.

Con este balance, Miryam Rodríguez ha refrendado la política social de la institución local asegurando que desde el Ayuntamiento de Salamanca "se invierte en calidad de vida, en facilitar el día a día a las personas que más lo necesitan, por poco que parezca para una persona".