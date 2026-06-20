El Ayuntamiento de Salamanca cede aulas a la asociación Ariadna para alumnos con necesidades especiales

El Ayuntamiento de Salamanca ha formalizado la autorización de uso gratuito de diversas dependencias en el colegio Nicolás Rodríguez Aniceto a favor de Ariadna (Asociación de Padres y Terapeutas de Personas con Autismo o Trastornos Generalizados del Desarrollo de Salamanca).

El objetivo primordial de esta concesión es posibilitar la ampliación de dos unidades de educación básica obligatoria adaptadas para alumnos con necesidades especiales.

En términos de infraestructura, el acuerdo contempla la cesión de cuatro aulas de la primera planta del centro educativo, junto con las dependencias que disponen de acceso independiente a través de la fachada principal.

Asimismo, la asociación podrá hacer uso de seis aulas de la segunda planta, del aula de pretecnología ubicada también en el primer piso y de las dependencias de educación infantil situadas en el edificio anexo donde se localiza el gimnasio.

Apoyo integral a la inclusión y la accesibilidad

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha puesto en valor la colaboración estrecha que mantiene el Consistorio salmantino con Ariadna.

Esta alianza no solo se limita a la cesión de espacios públicos, sino que se extiende a la cofinanciación de programas orientados a la integración social de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y el apoyo a sus familias.

Entre las líneas de trabajo conjuntas destacan las actividades de ocio, el servicio de respiro familiar, las terapias de atención logopédica y psicológica, así como las iniciativas para la autonomía funcional y la formación e inserción laboral.

El Ayuntamiento ha recordado que el seguimiento de las necesidades de la asociación es constante para garantizar la calidad de los servicios en los inmuebles municipales.

Entre las medidas desarrolladas en materia de inclusión social urbana, destacan proyectos como la edición de ‘PaTEA’, una guía turística plenamente accesible, así como la implantación de jornadas sin música y con bajos niveles de ruido en las Ferias y Fiestas de la ciudad, además del diseño de tramos silenciosos específicos en el recorrido de las carrozas durante la Cabalgata de Reyes.