Salamanca sigue batiendo récords: el Ayuntamiento invierte más de 120 millones en lo que va de legislatura

El Ayuntamiento de Salamanca saca músculo financiero y constructivo a mitad de mandato. El Consistorio y sus entes dependientes han ejecutado inversiones por un importe global de 120.607.621 euros entre mediados de junio de 2023 y finales de mayo de 2026.

Según ha revelado este viernes el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, basándose en los datos de la contabilidad municipal. Un balance que sitúa a la capital charra a la cabeza de la gestión pública y la licitación de obra en Castilla y León.

El desglose de los datos contables refleja la actividad de la administración local en estos tres años.

Del total invertido, el propio Consistorio ha ejecutado un total de 75.658.700 euros; el Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo (PMVU) ha gestionado 27.193.261 euros; y la sociedad Zona de Actividades Logísticas de Salamanca (ZALDESA) ha sumado un montante de 17.790.974 euros.

Entre los proyectos más destacados que han absorbido estos fondos figuran la construcción del Puerto Seco, el desarrollo del nuevo Distrito Tecnológico-Empresarial en los terrenos de 'Sendero de las Cregas', y la red de centros municipales para formación y emprendimiento vinculados a la estrategia Salamanca Tech.

A esto se añaden las actuaciones en infraestructura verde, la rehabilitación energética de edificios públicos y la edificación de vivienda de protección oficial.

Los datos oficiales avalan este ritmo inversor. En 2024, el equipo de Gobierno local demostró una agilidad para tramitar y gastar su presupuesto que superó en casi 21 puntos la media de los ayuntamientos de toda España.

Si miramos dentro de casa, en Castilla y León, el consistorio salmantino también saca una ventaja de 11,5 puntos a sus vecinos a la hora de convertir los planes del papel a las excavadoras.

Para el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, este ritmo no es una casualidad sino una norma, al asegurar que "año tras año, el Ayuntamiento de Salamanca se sitúa a la cabeza de los consistorios de capitales de provincia de Castilla y León en licitación de obra pública".

Lo llamativo es que este acelerón en las calles se está consiguiendo "manteniendo una situación saneada de las cuentas municipales".

El edil saca pecho de una gestión que encadena tres años seguidos con superávit, una deuda controlada del 35,77% y, lo más importante para la economía de las pequeñas empresas locales, el pago a los proveedores en un tiempo récord de solo 18 días.