Roban la simbólica escultura de piedra de Villamayor en Mozodiel: "Un ataque al patrimonio común "

El alcalde de Villamayor, Ángel Peralvo con el soporte que sostiene la escultura sustraída. Ayto. Villamayor.

El Ayuntamiento de Villamayor denuncia el robo de una escultura realizada en la piedra arenisca característica de la localidad de La Armuña.

Localizada en la histórica entrada del municipio pedáneo de Mozodiel. Los hechos denunciados ya se encuentran investigados por la Policía Local del municipio salmantino y por la Guardia Civil.

El hecho no supone un simple hurto, puesto que la estatua era un símbolo de la unión pedánea a Villamayor, tras la ruptura de Mozodiel con Castellanos de Villequera.

Ángel Peralvo, alcalde de Villamayor mostró su preocupación por los hechos sucedidos: "Por las características de la obra, su volumen y su peso, resulta evidente que para retirarla ha sido necesaria maquinaria profesional, tanto para desencastrarla de su ubicación como para proceder a su transporte".

Pedestal sobre el que estaba colocada las escultura sustraída.

Se ha descartado la posibilidad de vandalismo tras revisar las inmediaciones de la zona y márgenes del arroyo.

Desde el Ayuntamiento quieren mandar un mensaje de tranquilidad, asegurando que en caso de no recuperar la escultura sustraída, se repondrá con algún símbolo similar "que mantenga vivo este símbolo de unión entre la pedanía de Mozodiel y el municipio de Villamayor".