Alianza de provincias hermanas: Salamanca avala Fromago como gran escaparate del mundo del queso

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Fáundez, presenta Fromago Cheese Experience 2026 en el Palacio de la Salina de Salamanca. Susana Martín. ICAL.

El Palacio de La Salina, sede de la Diputación Provincial de Salamanca, ha sido escenario de encuentro para reforzar los lazos entre dos provincias hermanas. El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha desembarcado en Salamanca para presentar la feria Fromago 2026, una cita que en muy pocos años se ha convertido en el gran referente internacional del sector del queso.

En el acto ha estado acompañado por su homólogo salmantino, Javier Iglesias, y por Sara Fresneda, presidenta de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora, la entidad que lleva las riendas de la organización.

La expectación ha sido máxima, logrando reunir en el patio del palacio provincial a una gran representación de los diputados de la corporación salmantina. Javier Iglesias ha ejercido de anfitrión mostrando su orgullo por recibir este proyecto.

"Para nosotros Zamora no es una provincia limítrofe cualquiera, somos provincias hermanas y estamos encantados de ceder este espacio para promover este gran evento", ha señalado Iglesias, quien además ha bromeado sobre el éxito de ventas de la cita.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, junto al presidente de la Diputación de Zamora, Javier Fáundez y la presidenta de la Escuela de Industrias Lácteas de Zamora (EILZA), Sara Fregeneda, presentan Fromago Cheese Experience 2026. Susana Martín. ICAL.

El que quiera ir que vaya pronto, porque me dicen que se vende todo y los expositores se tienen que ir antes de tiempo, ha apuntado entre risas. El presidente salmantino ha destacado que hablar de queso es hablar de cultura, tradición y empleo para el medio rural, y ha confirmado que este año no faltará a la cita.

El propio presidente de la Junta de Castilla y León me dijo una vez que fuera a verlo, que merece la pena, así que allí estaré el 17 de septiembre, ha asegurado.

Por su parte, Sara Fresneda ha jugado en casa, ya que aunque preside la escuela zamorana, es salmantina de nacimiento. Fresneda ha puesto sobre la mesa las impresionantes cifras que maneja este evento, concebido como una auténtica fiesta del sector primario.

Para la edición de este año, que se celebrará del 17 al 20 de septiembre, ya hay confirmados más de 300 expositores que ocuparán unos 400 estands a lo largo de un recorrido de tres kilómetros por el casco urbano de Zamora.

Hace dos años tuvimos más de 350.000 personas que dejaron un impacto de 14 millones de euros y se vendieron 170 toneladas de queso, lo que para un pequeño productor artesano es más de lo que va a elaborar en toda su vida, ha explicado para dar una idea de la magnitud de la feria.

Como grandes novedades para este 2026, Fromago potenciará los encuentros de negocios con una misión comercial inversa que traerá a más de 50 compradores, de los cuales 35 serán internacionales llegados de 15 países, además de 15 compradores de tiendas gourmet nacionales para las queserías más pequeñas.

En el plano de actividades, a los exitosos túneles del queso se sumará un cuarto espacio dedicado en exclusiva a los productos galardonados en los Premios Cincho de la Junta de Castilla y León.

También se estrenará un concurso para elegir la mejor tarta de queso de la feria, un producto en pleno auge, y se habilitará la Plaza de la Lana, un espacio con hilanderas para dar visibilidad y valor a esta materia prima del sector ganadero.

La presencia internacional sigue creciendo con productores de Francia, Japón, Suiza, Italia, Reino Unido, Portugal, Holanda y Estados Unidos.

El encargado de cerrar el acto ha sido Javier Faúndez, quien ha recordado los años en los que compartió escaño en el Senado con su tocayo salmantino para ejemplificar que esta sintonía viene de lejos.

El presidente zamorano ha insistido en que Fromago nació para ser el gran escaparate de un sector estratégico, pero sobre todo por la preocupación que tenemos por los que están antes del producto final, que son nuestros agricultores y ganaderos, los que madrugan y mantienen los pueblos vivos, ha enfatizado.

Faúndez ha agradecido el apoyo de las instituciones y ha recordado que el proyecto ha dado un salto brutal desde que se dejó su gestión en manos de los profesionales de la escuela láctea.

Además, ha destacado que la Junta de Castilla y León ha doblado su aportación económica tras comprobar el éxito de la pasada edición. Esta parada en Salamanca forma parte de la gira promocional Camino a Fromago, que ya ha pasado por Oviedo y Valladolid, y que próximamente visitará Madrid, Oporto y Braganza, antes de la presentación oficial del programa completo en Zamora el 8 de julio.

Para terminar, Faúndez ha lanzado una invitación directa a todos los salmantinos y ha retado con humor a su homólogo: "En el cristianismo hay tres lugares donde hay que peregrinar una vez en la vida: Santiago, Roma y Jerusalén. En el mundo del queso, el lugar obligatorio es Fromago, en Zamora. Te queda cerca, Javier, y si no tienes medios, te vengo a buscar".