Salamanca rinde homenaje a las víctimas del terrorismo en la Policía: "Un acto de justicia y un instrumento civilizador"

Autoridades civiles de Salamanca con los familiares y víctimas del terrorismo en la provincia. En el centro, la subdelegada de Gobierno, Rosa López y a su derecha el alcalde, Carlos García Carbayo.

La Plaza del Concilio de Trento, frente al imponente Convento de San Esteban, ha sido la ubicación elegida este año para rendir un emotivo y solemne tributo en el "Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional". El acto ha estado presidido por la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, contando con el respaldo de la sociedad salmantina.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, el presidente de la Diputación Provincial, y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eloy Ruiz.

Junto a ellos, una destacada representación de autoridades civiles y militares, conocidos empresarios de la provincia, los frailes dominicos de la comunidad de San Esteban, el presidente de la Cámara de Comercio, y el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca han arropado a las víctimas y a los familiares de los homenajeados en una jornada marcada por el recuerdo a los nueve caídos de la provincia.

El simbolismo del lugar ha marcado profundamente las intervenciones. El marco monumental ha servido para conectar la labor policial con el humanismo, coincidiendo con la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

En este sentido, Francisco Riesco Riesco, jefe provincial de Operaciones del Cuerpo Nacional de Policía en Salamanca, ha centrado su discurso en la reivindicación de la institución policial como un arma fundamental del Derecho, precisamente a las puertas del convento que fue residencia, y es descanso de sus restos, de Francisco de Vitoria, padre de la Escuela de Salamanca y pionero del Derecho Internacional.

La memoria como escudo de la democracia

Durante su alocución, la subdelegada del Gobierno ha enfatizado la importancia del recuerdo frente al olvido. Rosa López ha destacado que "salvaguardar el recuerdo de las víctimas del terrorismo con especial atención a su significado político, se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente".

Para la subdelegada, mantener viva esta memoria colectiva es "un acto de justicia y a la vez un instrumento civilizador, de educación en valores y de erradicación definitiva, a través del rechazo social, del uso de la violencia para imponer ideas políticas".

Haciendo alusión a la dignidad intrínseca del ser humano nacida de las teorías de los pensadores salmantinos, López ha recordado que Salamanca es la cuna del Derecho de Gentes, base para la formulación moderna de los derechos humanos.

Dos víctimas del terrorismo recogen un ramo de flores de manos del Cuerpo Nacional de Policía y la subdelegada del Gobierno.

Por ello, ha insistido en que "el terror fue derrotado por la política de la memoria", un triunfo que hoy permite a los ciudadanos convivir "de manera libre y segura sin temor a represalias". En aparente clara alusión a las políticas del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tan de actualidad en los últimos meses.

El acto ha concluido con una llamada directa a la implicación de toda la ciudadanía para blindar los valores democráticos.

"Es necesario que la sociedad rechace y deslegitime cualquier forma de violencia política, promoviendo en su lugar el respeto a los derechos humanos, la paz, la justicia y la convivencia democrática", ha sentenciado la subdelegada.

Recordando, además, que la sociedad tiene la obligación moral de "rechazar cualquier forma de odio y denunciar públicamente los actos violentos y resolver los conflictos de manera pacífica y respetuosa".