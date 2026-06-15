Confirmado un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Salamanca tras sufrir una picadura de garrapata

La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) en la provincia de Salamanca.

El afectado es un varón de 68 años que fue atendido inicialmente en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) con un cuadro clínico compatible con esta enfermedad.

Tras la valoración médica y la activación de los protocolos sanitarios correspondientes, el paciente fue trasladado durante la jornada de ayer al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

Se trata de un centro de referencia nacional para el tratamiento de esta patología. Según ha informado la Junta, el hombre permanece estable, aunque presenta la gravedad clínica asociada a esta enfermedad infecciosa.

Asimismo, se mantienen las medidas de aislamiento y protección previstas para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios.

Desde el primer momento en que surgió la sospecha diagnóstica, Salud Pública activó el protocolo de actuación y coordinación entre las autoridades sanitarias de Castilla y León y el Ministerio de Sanidad.

Las muestras sanguíneas remitidas al Centro Nacional de Microbiología, dependiente del Instituto de Salud Carlos III y ubicado en Majadahonda (Madrid), han confirmado finalmente la infección por el virus de Crimea-Congo.

Paralelamente, la Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad de Salamanca, en colaboración con los profesionales del CAUSA, ha identificado a las personas que han mantenido contacto con el paciente.

Todas ellas están siendo sometidas a seguimiento preventivo, que consiste en el control periódico de la temperatura corporal y la comunicación inmediata de cualquier alteración en su estado de salud a los responsables epidemiológicos.

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una enfermedad vírica cuyo principal mecanismo de transmisión es la picadura de garrapatas del género Hyalomma.

También puede transmitirse entre personas mediante el contacto directo con sangre o fluidos corporales de pacientes infectados, especialmente en entornos sanitarios cuando no se aplican las medidas de protección adecuadas.

Ante este caso, las autoridades sanitarias han recordado la importancia de extremar las precauciones durante las actividades al aire libre, especialmente en zonas rurales y de monte.

Entre las recomendaciones figuran el uso de ropa de manga larga y calzado adecuado, caminar preferentemente por senderos y caminos señalizados y utilizar repelentes tanto en personas como en animales de compañía.

Además, Salud Pública insiste en la necesidad de revisar el cuerpo tras las salidas al campo y retirar cuanto antes cualquier garrapata adherida a la piel, preferiblemente por parte de profesionales sanitarios.

La Junta mantiene disponible en su portal sanitario información específica para la ciudadanía y para los profesionales sanitarios sobre la prevención de las picaduras de garrapatas y las enfermedades que estos parásitos pueden transmitir, entre ellas la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.