Ana Blandiana ensalza a La Escuela de Salamanca en el Palacio de los Anaya: "Es un modelo universal"

La poeta rumana Ana Blandiana, doctora honoris causa por la institución académica y Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024 en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. Comunicción USAL.

La Universidad de Salamanca (USAL) ha vuelto a convertirse en el gran escaparate de la cultura internacional. Las aulas de la Facultad de Filología se han llenado este lunes para recibir a la escritora y poeta rumana Ana Blandiana, doctora honoris causa de la institución y ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024.

Su regreso al Estudio salmantino ha sido uno de los platos fuertes dentro de las celebraciones por el V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Durante su intervención, Blandiana ha ofrecido la conferencia 'La Escuela de Salamanca: Un modelo universal', una ponencia donde ha analizado con una mirada global el impacto histórico, ético y jurídico que dejaron los pensadores salmantinos.

En el acto, que ha estado respaldado por el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Raúl Sánchez, la autora ha estado arropada por los catedráticos Francisca Noguerol y Fernando Sánchez Miret.

Poesía en directo y una obra con sello de la USAL

Tras la conferencia, los asistentes han podido disfrutar de un recital poético de la autora, que ha servido de preámbulo para la puesta de largo del libro 'En el mortero de la esencia: Asedios a la poética de Ana Blandiana', publicado por Ediciones Universidad de Salamanca.

La obra, coordinada por los profesores Fernando Sánchez Miret, Francisca Noguerol y Viorica Patea, se compone de catorce ensayos críticos que desmenuzan y exploran la profunda producción literaria de la escritora en verso y en prosa.

El volumen ofrece una estructura singular: arranca con dos textos firmados por la propia Blandiana —incluyendo el discurso que pronunció al recibir el Princesa de Asturias— y da paso a las composiciones de quince poetas españoles que han querido tejer un diálogo lírico directo con la creadora rumana.

El libro no solo funciona como un riguroso estudio sobre su literatura, sino también como un sincero homenaje a una autora cuya obra indaga constantemente en las preguntas fundamentales de la existencia humana.