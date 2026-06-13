Salamanca pone el broche a sus fiestas de San Juan de Sahagún con un concierto especial: aforo máximo de 18.437 personas

La programación festiva prevista para mañana comenzará con el Encuentro de bolillos Ciudad de Salamanca, organizado por la Asociación de Mujeres Flor de Salamanca en el Palacio de Congresos.

A las 10’30 horas, la Peña El Tamboril organiza un pasacalles que partirá de la Plaza Mayor y continúa por la calle Prior, plaza de Monterrey, calle Ancha y finaliza en la Vaguada de la Palma.

Mañana es el último día para disfrutar de todas las actividades que ofrece el Mercado Colombino en la Vaguada de la Palma, desde las 11’00 a las 23’00 horas.

A las doce de la mañana habrá un desfile del Tercio de Salamanca que partirá de la vaguada para dirigirse a la iglesia de la Veracruz, donde tienen previsto hacer una ofrenda floral, plaza de Monterrey, calle Compañía, calle Palominos, plaza Concilio de Trento, visita al convento de los Dominicos, calle San Pablo y finalizarán en la Plaza Mayor.

A esa misma hora dará comienzo, en la Plaza de los Bandos, el concierto en formato acústico de Umbra, una banda zaragozana de heavy metal al más puro estilo ochentero con un sonido más actual.

Y El Arrebato pondrá el broche final a este programa con un concierto en la Plaza de la Concordia que dará comienzo a las diez y media de la noche. Salamanca se llenará de ritmo, poesía y sentimiento con el directo de “El Viaje Inesperado”, una gira que muestra la versión más madura, fresca y auténtica del artista. Con más de veinte años de canciones que forman parte de la vida de miles de personas, El Arrebato combina rumba, pop y alma en un espectáculo cercano y lleno de energía, donde conviven sus nuevos temas con los grandes himnos que todos saben cantar.

Dispositivo de seguridad

Para la actuación de El Arrebato en la Plaza de la Concordia el Ayuntamiento ha aprobado un plan de autoprotección que incluye un aforo máximo de 18.437 personas, por lo que la Policía Local podrá prohibir el acceso cuando el aforo esté completo. El recinto contará con dos entradas, a las que se accede desde la calle María Auxiliadora, y siete salidas. Todas ellas estarán debidamente señalizadas.

La Policía Local realizará controles y no permitirá introducir envases de vidrio, latas, botellas o elementos similares, manteniéndose vigente la prohibición de beber alcohol en la vía pública. Sólo se permitirá el acceso con botellas de agua o similares, en material de plástico, sin tapón y con una capacidad máxima de medio litro.

Tampoco se permitirá el acceso con bolsos, mochilas o maletines que excedan de las dimensiones 60x30x15, ni objetos contundentes o susceptibles de ser utilizados de manera violenta o peligrosa. Por último, se prohíben los petardos, bengalas, tracas y material pirotécnico en general. No podrán portarse pancartas, sábanas, mástiles o palos.

También se ubicarán baños portátiles y se instalará un Punto Violeta al objeto de sensibilizar contra las agresiones machistas, así como actuar ante cualquier agresión machista y/o sexual.

Las personas en silla de ruedas podrán acceder por la entrada que lo deseen, pero habrá una entrada específica con acceso preferente que estará ubicada en la calle Alonso de Ojeda y en el interior tendrán un espacio habilitado.