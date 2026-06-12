Salamanca corona este sábado a sus referentes con música, danza y un espectáculo pirotécnico en la Plaza Mayor

La Plaza Mayor acogerá este sábado, a las 21:00 horas de la noche, el acto de entrega de las Medallas de Oro de la ciudad que este año distingue al Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca, a Araceli Mangas y al doctor Juan Jesús Cruz.

El reconocimiento al Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca coincide con la celebración este año del 250 aniversario de su fundación.

Fundado en 1776, forma parte de la historia civil de la ciudad y ha acompañado su evolución social, jurídica e institucional desde el siglo XVIII hasta nuestros días. En este tiempo, el Colegio se ha caracterizado por su compromiso y servicio a la ciudadanía.

Es una institución muy relevante y un referente en la defensa de los derechos de las personas, manteniendo con el paso de los años la esencia de la abogacía, pero impulsando al mismo tiempo la modernización, la formación y la excelencia profesional.

Por otro lado, la concesión de la Medalla de Oro a la académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, Araceli Mangas, se fundamenta en una trayectoria ejemplar.

Esta une excelencia académica, prestigio internacional y profundo vínculo con Salamanca. Además, en el año en el que se conmemora el V centenario de la Escuela de Salamanca.

Nacida en Ledesma y formada en la USAL, es una de las grandes referentes españolas en Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea.

Durante 25 años ejerció como catedrática en la Universidad de Salamanca, donde dirigió el Centro de Documentación Europea y el Departamento de Derecho Público General, además de impulsar una de las primeras Cátedras Jean Monnet y el primer Centro de Excelencia Jean Monnet reconocido en España.

Su reconocimiento como académica de número y vicepresidenta de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, junto a premios como el Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades, avalan una contribución decisiva al pensamiento jurídico español y europeo.

Por último, la concesión de Medalla de Oro al doctor Juan Jesús Cruz se fundamenta en una trayectoria médica, docente e investigadora decisiva para la ciudad.

Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Salamanca, con sobresaliente cum laude, ha sido uno de los grandes impulsores de la oncología médica en Castilla y León.

En 1984 creó la Unidad de Oncología Médica del Hospital Universitario de Salamanca y, desde 1995, dirigió un servicio convertido en referencia autonómica y en escuela de especialistas.

Su labor ha unido asistencia sanitaria, investigación y docencia universitaria: fue catedrático de Oncología Médica de la USAL, formó parte del núcleo inicial del Centro de Investigación del Cáncer y ha impulsado unidades pioneras como las de consejo genético y largos supervivientes.

Un gran espectáculo

El acto será presentado por la periodista Elena Salamanca y contará con la participación de la cantante salmantina Cristina Len, que interpretará los temas 'Me casó mi madre' y 'Manolo Mío'.

Cristina Len es una artista, compositora y productora que fusiona electrónica, música urbana y folclore charro.

Con raíces en Esplugues de Llobregat y Martiago (Salamanca), Cristina captura la dualidad de crecer en el área metropolitana de Barcelona mientras se enamoraba cada verano de su pueblo de doscientos habitantes. Este contraste constante entre lo urbano y lo rural es lo que define su identidad artística.

También participará la compañía Alejandro Lara Dance Project que estrenarán una propuesta escénica basada en la canción 'Mi Salamanca' de Rafael Farina.

La pieza está concebida para seis bailarines y un pianista, generando un espacio escénico donde música y danza dialoguen desde la emoción, la elegancia y la raíz.

Esta propuesta artística busca vincular la estética vanguardista con elementos estéticos inspirados en la tradición charra.

El objetivo de esta creación es ofrecer una apertura escénica que honre la tradición desde una visión artística actual, fusionando la fuerza expresiva de la danza española con símbolos identitarios de Salamanca, en una propuesta elegante, emotiva y llena de vitalidad.

En la entrega de las Medallas de Oro también participa la tuna universitaria de Salamanca, la asociación de estudiantes más longeva y con más solera de la Universidad.

El acto finalizará con un concierto de Tamara, la nieta de Rafael Farina.

Única en su estilo, con una voz sobrecogedora, Tamara ha ganado 4 premios Cadena Dial, un Premio Ondas a la mejor canción por 'Herida de Amor', varias nominaciones a los Grammy y el Premio Latino de Oro a su trayectoria.

También cinco discos de platino en España y disco de oro en varios países de América, como Venezuela, México o Colombia, entre otros muchos reconocimientos. El concierto finalizará a las 23:30 horas.

Otras actividades

Este sábado también están previstos dos pasacalles de charangas y cabezudos, uno a las 12:00 y otro a las 18:00 horas.

Continúa el mercado colombino en la Vaguada de la Palma con puestos artesanos, actividades culturales, talleres y atracciones para los más pequeños.

También habrá una recreación de un campamento histórico organizado por la Asociación Tercio de Salamanca

A las 12:00 horas dará comienzo un nuevo concierto en la Plaza de los Bandos, en colaboración con el Z! Live rock fest.

En esta ocasión será el músico Carlos Escobedo, que fue bajista, cantante y compositor de Sober, quien ponga la nota musical.

Y a las 23:15 horas Pirotecnia Vulcano ofrecerá el espectáculo de fuegos artificiales 'Vulcanum' en los entornos del Puente Romano con una duración de 12 minutos.