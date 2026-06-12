Carbayo, en el día grande del patrón: “Salamanca ha cambiado y está crecido, los jóvenes ya no se quieren ir”

Salamanca está de fiesta. Este mediodía, la ciudad ha celebrado los actos centrales en honor a su patrón, San Juan de Sahagún.

Las celebraciones comenzaron con la tradicional misa en la Catedral Nueva, oficiada por el obispo de las diócesis salmantina y civitatense, José Luis Retana.

Además contó con la asistencia del alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Durante su discurso en el patio de las vidrieras de la Casa Lis, García Carbayo agradeció la acogida del director del museo, Pedro Pérez Castro, y ensalzó el espacio como un espejo de las virtudes de Salamanca: "es belleza, es cultura, es sensibilidad, es una forma de mirar al mundo con elegancia y con personalidad propia".

El alcalde subrayó que el patrón charro recuerda el valor del diálogo y el compromiso, precisamente en el año en que se conmemora el V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Cuyo espíritu inspira a proclamar que "cualquier política pública tiene que mejorar el bienestar de las personas y contribuir al progreso social".

El regidor salmantino hizo especial hincapié en el profundo cambio que experimenta la ciudad, el cual va más allá de las notables mejoras visibles en calles, parques e infraestructuras.

"Durante demasiado tiempo, esta tierra convivió con una sensación de resignación. Con la idea de que nuestros jóvenes, después de formarse extraordinariamente en nuestras universidades, tenían que marcharse para encontrar oportunidades", lamentó García Carbayo.

Para celebrar inmediatamente después que "eso está cambiando" y que la ciudad se apoya ya en la tecnología, la innovación, la investigación, la ciencia y la logística como pilares complementarios al turismo y el comercio.

En este sentido, el alcalde aportó datos que demuestran que Salamanca está cimentando un modelo productivo moderno y con un mercado laboral fuerte en proyectos de biotecnología, inteligencia artificial o ciberseguridad.

"Hay un dato que habla por sí solo y que tiene un enorme valor: llevamos tres años atrayendo más trabajadores de los que se van. Además somos la ciudad de España donde más creció la intensidad tecnológica de su mercado laboral en la última década, y donde mayor presencia femenina hay en este sector", enfatizó.

Finalmente, el primer edil agradeció el esfuerzo colectivo de todas las instituciones, universidades, empresarios, vecinos y colectivos sociales que reman en la misma dirección bajo la premisa del diálogo y la estabilidad.

Asegurando que esa es la Salamanca que más le gusta, "la que lucha y reivindica lo que merece, pero lo hace desde la sensatez, la seriedad, la educación y la unidad".

García Carbayo lanzó una firme petición dirigida al resto de instituciones públicas, en especial al Gobierno central.

"No pedimos privilegios ni trato de favor. Pedimos comunicaciones dignas, inversiones justas y una atención acorde con lo que Salamanca aporta y con lo que Salamanca merece. Pedimos que el esfuerzo de los salmantinos sea correspondido con hechos".

El acto concluyó con un mensaje de unidad y agradecimiento a los asistentes para seguir construyendo juntos una Salamanca más justa, solidaria y con proyección universal.

Tras la eucaristía, las autoridades y representantes de la sociedad salmantina se trasladaron al Museo Art Nouveau y Art Déco, popularmente conocido como la Casa Lis, donde el regidor municipal ofreció una recepción institucional.