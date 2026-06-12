Rotunda Puerta Grande de Marco Pérez en Salamanca en una tarde de calor y detalles morantistas

Marco Pérez a su salida por la Puerta Grande de La Glorieta tras la tarde de hoy. BMF Toros.

Es viernes y 12 de junio, fiesta grande en la ciudad de Salamanca, el día del patrón, el fraile agustino, San Juan de Sahagún.

Salen los alguacilillos al son de ‘Salamanca Tierra Mía’, para abrir la segunda corrida concurso extraordinaria con toros de Garcigrande, García Jiménez, Domingo Hernández, Olga Jiménez, Carmen Lorenzo y La Ventana del Puerto.

En el particular albero charro, asoman el maestro de maestros José Antonio ‘Morante de La Puebla’, Daniel Luque y la joven promesa de Salamanca, Marco Pérez.

Arranca el festejo con el calor bochornoso de la capital del Tormes cuando se cruza el umbral del 40 de mayo, y un minuto de silencio en recuerdo del querido capellán de esta plaza, el padre Constantino Cascón, recientemente fallecido.

Entre el público asistente se encuentran, entre otros, el recientemente reelegido presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el consejero de Cultura en funciones, Gonzalo Santonja.

También los matadores de toros Damián Castaño y Pablo Aguado, acompañado del banderillero Iván García. Además del figurón del toreo, y ganadero de uno de los toros titulares, Pedro Gutiérrez Moya ‘el Niño de la Capea’ y su hijo Pedro Gutiérrez Lorenzo.

Sale el primero de la tarde de nombre Cupletero, del hierro de Garcigrande, rematando fuerte en las tablas de salida.

Comienza de capote Morante de La Puebla, con esa suavidad que tanto caracteriza al genio. Pequeño susto al torear pegado a las tablas del tendido 1 y paso a la suerte de varas. El primero colocado con mucha dulzura, aunque entró sin apretar demasiado. El segundo, mejor colocado en las rayas de picar.

Y la tercera entrada al caballo de la mano de Daniel Luque, en lo que parecía un simple quite por verónicas.

Templadísimos muletazos de Morante, ligando un toro agradecido, noble, pero que acusa un poco la falta de transmisión, estando ya con la boca abierta desde el tercer puyazo.

Borda el toreo Morante, cambia a la mano izquierda y continúa en la misma línea, sacando todo lo que quiere del toro. Preciosos naturales y a por la tizona. Estocada y oreja tras una fortísima petición.

El segundo que aparece por la puerta de toriles es ‘Malhecho’, no es que saliese con ninguna deformidad aparente, es que le pusieron ese nombre, probablemente por el nombre de su madre.

Gran saludo capotero de Daniel Luque para recibirle, con un bonito remate arrojando la punta del capote al albero de Salamanca.

Entra con alegría a la primera vara, aunque mal picado por José Manuel García ‘Patillas’, y peor en la segunda, donde el astado se fue sin ni siquiera un triste pinchazo.

Buen quite de Morante a Jesús Arruga, banderillero de la cuadrilla de Daniel Luque. Buenos pares de banderillas de los dos toreros de plata del diestro sevillano.

Agarra Luque la muleta para abrir faena con unos estatuarios en el tercio, seguido de unas preciosas tandas con la mano izquierda.

Empieza a acusar cierta falta de fuerza el astado. Bello y valiente toreo de Luque.

Rematando con sus características ‘luquesinas’, una faena muy meritoria, sacando al astado de La Ventana del Puerto absolutamente todo lo que tenía. Gran estocada. Oreja.

Rozando el lleno en la Plaza de Toros de La Glorieta. Miriam M.V.

Recibe Marco Pérez de rodillas en el tercio al primer colorado de la tarde, de la ganadería de Domingo Hernández, el más gordo de carnes y más cerrado de cara. Se va sin picar. Bien puestos los palos, especialmente los dos del banderillero Elías Martín.

Brindis al maestro Pedro Gutiérrez Moya ‘el Niño de la Capea’. Inicia de rodillas en los medios toreando un gran toreo de salón con la mano derecha.

Y el epílogo de este bonito toro de Domingo Hernández con una gran estocada que provoca que el toro caiga sin puntilla. Sólo la espada, ya merece el premio. Oreja.

Un torito de cara fea de nombre ‘Esaborío’, hace de cuarto, pierde las patas de atrás en su entrada al caballo, con más alegría en la segunda ocasión, metiendo riñones.

Parece, salvo la leve cojera de una de las patas de atrás que el toro tiene gran calidad. Grandes pares de banderillas del rehiletero Juan José Domínguez de negro y azabache.

Morante de la Puebla parece querer iniciar con la derecha pegado a tablas. Así lo intenta, primero en las del tendido 7 y luego en las del 6. Vuelve al 7 e inicia con grandes muletazos.

El astado enseguida acusa una escasa fuerza, derivado en nula transmisión, sensación que a pesar de las genialidades del genio, se contagia al graderío. Estocada en todo lo alto. Ovación

Morante de la Puebla con el primero de su lote. BMF Toros.

Saludo capotero de Daniel Luque al segundo de su lote con las vueltas del capote y unas bonitas verónicas terminando en los medios, rematado con una sutil media.

Chicuelinas al paso para colocar el burel al caballo, vuelta al carnero del animal, primera vara, elegante toreo a la verónica y presto al segundo encuentro con el blanco equino de Javier García ‘Jabato’. Quite por chicuelinas de Marco Pérez.

Inicia con la muleta Luque sin moverse, apretando con grandes derechazos, evolucionando hacia sus luquesinas, esta vez con la muleta montada. Faena venida a menos con la pérdida de movilidad de este ‘Descreído’ de la familia Matilla.

Pinchazo hondo tras un prolongado proceso de colocación, inmediatamente después de que sonase el primer aviso. Estocada a la segunda. El toro cae sin puntilla. Ovación.

Cae la tarde y la esperada sombra y Marco Pérez se dispone a recibir de ‘porta gayola’ a la altura de los hierros pintados.

Los mismos que hacen de pértiga improvisada en la imaginación del sexto de la tarde que salió bravo y alegre.

Buenas verónicas del joven salmantino calmando las en ocasiones abruptas embestidas que persisten después de la primera vara.

Aplaudido el varilarguero Vicente Herrera, vestido de ‘Chenel y Oro’.

Alguna tímida voz desde el tendido abronca al matador al grito de “pero arrímate”, a lo que el joven matador responde mandando callar esas voces con un gesto con la ayuda. Estocada. El toro vuelve a caer sin puntilla. Dos orejas.

Ficha técnica del festejo

Plaza de Toros de Salamanca. Corrida extraordinaria por San Juan de Sahagún. Concurso de ganaderías. Tres cuartos largos de entrada, rozando el lleno. Toros de Garcigrande, Domingo Hernández, Hermanos García Jiménez, Olga Jiménez, La Ventana del Puerto y Carmen Lorenzo para los diestros:

Morante de la Puebla, Oreja y Ovación

Daniel Luque, Oreja y Ovación tras aviso.

Marco Pérez, Oreja y Dos Orejas.

Incidencias: se guardó un minuto de silencio en memoria del capellán de la Plaza de Toros recientemente fallecido, Constantino Cascón.