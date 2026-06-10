Salamanca celebra los 25 años de su Concurso de Pinchos con la mirada puesta en Madrid Fusión

Angel Fernandez Silva, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca; Juan Carlos Zaballos, diputado de Turismo de la Diputación de Salamanca y Jorge Carlos Moro, presidente de la Asociacion de Empresarios de Hostelería de Salamanca.

Salamanca se prepara para vivir sus días más sabrosos del año con una cita que ya acumula un cuarto de siglo de historia viva en la ciudad. El Salón de Recepciones del Ayuntamiento ha acogido este miércoles la puesta de largo del vigesimoquinto Concurso Provincial de Pinchos, una edición especial de bodas de plata que arrancará este viernes 12 de junio y se prolongará hasta el próximo día 21.

Durante diez jornadas, un total de 26 establecimientos de la capital y de la provincia transformarán sus barras en un gran escaparate de creatividad, esfuerzo y pasión por el oficio, en un evento que va mucho más allá de la competición para consolidarse como una de las rutas gastronómicas más esperadas por los salmantinos.

El acto de presentación ha servido para reivindicar el pincho no solo como un motor turístico innegable para captar visitantes, sino como una seña de identidad cultural profundamente arraigada en el día a día de la provincia.

El concejal de Turismo de Salamanca, Ángel Fernández Silva, ha querido poner el foco en el valor de lo cotidiano al señalar que la gastronomía es parte de la cultura tanto española como salmantina, recordando que prácticamente toda la población toma a diario un café o una bebida acompañada de un pincho.

Según ha explicado el edil, esta costumbre forma parte de los hábitos y de una tradición culinaria donde no solo se honra a los productos de la tierra, sino que también se ensalza el talento de los profesionales locales.

Por su parte, el recién reelegido presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro, ha ido un paso más allá anunciando una ambiciosa batalla colectiva que se librará a nivel nacional para conseguir que el tapeo sea considerado Patrimonio de la Humanidad.

Moro ha recordado su asombro en un reciente viaje a Roma al comprobar que la cocina italiana ostentaba este reconocimiento por encima de la española, ante lo que ha asegurado que desde Hostelería de España van a intentar por todos los medios que la tapa y el pincho pasen a formar parte del patrimonio de la humanidad porque es algo que dignifica y magnifica al país.

Además, el presidente de la patronal ha hecho una firme defensa del bar de barrio y de pueblo frente a la restauración tradicional de mesa y mantel, destacando el respeto que merecen unos profesionales que madrugan cada día y que sostienen locales que son, para mucha gente mayor, el único sitio de desahogo que tienen para jugar la partida, tomar un café y hablar de sus cosas.

La unión entre la capital y el medio rural se mantiene como otro de los pilares fundamentales de este certamen en su aniversario. El diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, ha incidido en que el concurso es el escenario ideal para lucir el potencial y la enorme diversidad de los 12.500 kilómetros cuadrados de la provincia.

Zaballos ha lanzado un mensaje de apoyo a los chefs participantes, mostrándose convencido de que estos grandes cocineros harán un guiño y se acordarán siempre de la magnífica despensa salmantina para lograr que detrás de cada bocado no solo haya mucho talento, sino también mucho corazón, cercanía y empatía con el territorio rural.

Respecto al funcionamiento del concurso, los hosteleros competirán este año en tres categorías. La primera de ellas será el premio al mejor pincho marinado, patrocinado por el grupo Mahou, donde un profesional de la marca catará las propuestas para decidir el mejor maridaje.

La segunda modalidad será el pincho popular, elegido por los propios clientes mediante un sistema de votación con códigos QR que estará activo en los locales hasta la medianoche del domingo 21 de junio, entrando los participantes en el sorteo de un lote de productos de Coca-Cola.

Por último, el plato fuerte llegará el 23 de junio en el Centro de Innovación Gastronómica de la Cámara de Comercio, donde las creaciones se presentarán ante un jurado de expertos de la talla de Rocío Parra, chef del restaurante con estrella Michelin, En la Parra, Carlos Hernández de ConSentido, y Alejandro San José de la Taquería Habanero de Valladolid.

El ganador del Pincho de Oro de esta edición disfrutará de un importante escaparate promocional, ya que representará a Salamanca en el Concurso Regional de Castilla y León que se celebrará en septiembre en León, participará en una exhibición profesional en la feria internacional Fitur y competirá en el Campeonato Nacional de Pinchos que organiza Hostelería de España en Madrid Fusión 2027.

Precisamente, Jorge Moro ha destacado esta oportunidad como la gran novedad de las bodas de plata, defendiendo que cualquier establecimiento modesto de la provincia tiene ahora la opción de lucirse en la cumbre de la cocina nacional.

Por último, el presidente de la Asociación de Hostelería no ha esquivado los problemas actuales del sector, especialmente la alarmante falta de personal cualificado tanto en las salas como en las cocinas de los establecimientos.

Foto de familia en el salón de recepciones del Ayuntamiento tras la presentación del XXV Concurso de Pinchos.

Moro ha confesado que ya no les gusta llorar porque si se ponen a llorar lo llenan todo, pero ha anunciado un nuevo plan de formación práctica en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca y la Cámara de Comercio.

La intención del colectivo empresarial es diseñar cursos más largos que se desarrollen dentro de las empresas para que los trabajadores aprendan directamente sobre el terreno cómo funciona el oficio en el día a día.