Salamanca abre las fiestas de San Juan de Sahagún con el Mercado Colombino y el ritmo de la París de Noia

Desfile de charras en el cortejo procesional en la comitiva de la Plaza Mayor hasta la Catedral por los actos de la festividad de San Juan de Sahagún. Jesús Formigo. ICAL.

Salamanca enciende los motores de sus primeras fiestas, las dedicadas al patrón de la ciudad, el fraile, San Juan de Sahagún. La programación organizada por el Ayuntamiento arranca este jueves 11 de junio con un despliegue de actividades que combina tradiciones consolidadas, rock en acústico, teatro de estreno y el plato fuerte de la noche: el espectáculo de la prestigiosa orquesta gallega París de Noia en el recinto ferial de la Aldehuela.

El pistoletazo de salida lo dará la inauguración del Mercado Colombino en la Vaguada de la Palma, un espacio que permanecerá abierto hasta el domingo 14.

Este año, la temática del mercado trasladará a los visitantes al siglo XVI, coincidiendo con la época de la Escuela de Salamanca, y contará con puestos de artesanía, actividades culturales y atracciones para los más pequeños.

A esa misma hora, la Plaza de los Bandos mudará de registro para acoger el concierto en acústico de la banda madrileña de hard rock Wildhard.

Esta actuación, que recupera la esencia de los años ochenta con un toque moderno, llega de la mano de una colaboración con el festival Z! Live Rock Fest.

La tarde se reserva para el ambiente más tradicional y los estrenos locales.

A partir de las seis, los pasacalles de las charangas y los cabezudos empezarán a recorrer el centro de la ciudad para animar a las familias. Justo una hora después, a las siete de la tarde, la Plaza Concilio de Trento será el punto de partida para el estreno absoluto de 'Reina Roja: a través de la pantalla', un montaje de la compañía salmantina Culturarts que fusiona la danza urbana con la contemporánea y que se engloba dentro de los actos del V centenario de la Escuela de Salamanca.

La música local tomará el relevo a las ocho de la tarde en el parque Elio Antonio de Nebrija con la vigesimotercera edición del Concierto de las Hogueras, una cita ya clásica en el programa donde los alumnos y profesores de música moderna de la Escuela Municipal de Música y Danza mostrarán su trabajo.

El gran reclamo de este primer día de fiestas llegará a las diez y media de la noche con la actuación de la París de Noia en La Aldehuela.

La formación gallega desembarca en Salamanca dentro de su gira 'Va por ti', un show de más de tres horas que pondrá sobre el escenario a una veintena de artistas y que está considerado como uno de los espectáculos de orquesta más potentes del panorama nacional.

Para garantizar que el evento se desarrolle de forma segura, el Ayuntamiento ha diseñado un exhaustivo plan de autoprotección que limita el aforo máximo del recinto a 30.909 personas.

La Policía Local controlará los accesos y podrá cerrar las puertas, que se abrirán al público a las ocho y media de la tarde, si se completa dicha capacidad.

El recinto dispondrá de tres entradas y ocho salidas debidamente señalizadas, baños portátiles y un Punto Violeta para la prevención y atención ante agresiones machistas.

Además, las personas en silla de ruedas contarán con un acceso preferente frente a la ciudad deportiva y una zona reservada en el interior.

Los controles de seguridad en las entradas serán rigurosos.

No se permitirá el acceso con envases de vidrio, latas, botellas que no sean de plástico y sin tapón, ni objetos contundentes, objetos peligrosos o bolsos y mochilas que superen las dimensiones de 60x30x15 centímetros.

Asimismo, queda totalmente prohibido introducir material pirotécnico como petardos o bengalas, así como pancartas, sábanas o palos de cualquier tipo, recordándose desde el Consistorio que sigue vigente la prohibición de consumir alcohol en la vía pública.

El Ayuntamiento además, ha dispuesto un servicio especial de autobús urbano que será completamente gratuito. Este servicio conectará la plaza de Gabriel y Galán y la avenida de Mirat con el recinto ferial a partir de las ocho de la tarde y hasta que concluya el evento, con una frecuencia de paso de diez minutos.

El itinerario especial realizará paradas en Puerta de Zamora, plaza de España, San Antonio y el Camino de las Aguas, sumándose como refuerzo a la línea 8 ordinaria que une de forma habitual Vistahermosa con La Aldehuela.