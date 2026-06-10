Malú hace parada en Salamanca en su nueva gira Quince Tour: fechas, precios y todos los detalles del concierto

Salamanca se prepara para recibir de nuevo a una de las voces femeninas más importantes e influyentes de la música en español.

El próximo 24 de octubre, la cantante Malú hará una parada en la capital charra dentro de su nueva gira, denominada Quince Tour, con la que recorrerá todo el territorio nacional durante los próximos meses y que prolongará su actividad sobre los escenarios hasta el año 2027.

La cita en la ciudad tendrá lugar en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música, un espacio idóneo para el reencuentro de la artista madrileña con el público salmantino.

Este nuevo tour llega inmediatamente después del rotundo éxito de su histórica residencia en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, donde Malú logró reunir a miles de personas durante siete noches consecutivas con el cartel de localidades agotadas en cada una de las funciones.

Tras este hito, la cantante inicia ahora un viaje muy diferente sobre los escenarios, presentando un espectáculo diseñado específicamente para acompañar un momento vital y artístico que define como único y sumamente personal.

Desde la organización del evento se ha confirmado que las entradas para el concierto de Salamanca se pondrán a la venta este jueves.

Los seguidores de la intérprete podrán adquirir sus localidades de forma física tanto en la taquilla del Teatro Liceo como en la Torre de los Anaya, mientras que la venta digital estará centralizada a través de la página web oficial de Ciudad de Cultura.

Los precios establecidos para el evento varían según la ubicación en el recinto, con importes de 55, 60, 65 y 70 euros, a los que habrá que sumar los correspondientes gastos de gestión.

Quince Tour se plantea como mucho más que una sucesión de conciertos, pues aspira a ser la traducción en directo del universo emocional de su último proyecto.

A lo largo de toda la gira, el repertorio ofrecerá un show emocionante donde convivirán las nuevas composiciones con los grandes himnos que han marcado su trayectoria y que ya forman parte de la historia del pop en español.

Desde que debutara con el álbum Aprendiz, que alcanzó el Triple Disco de Platino con más de 300.000 copias vendidas, sus hitos no han dejado de crecer.

Con más de dos millones y medio de discos vendidos, dieciséis discos de platino, quince Premios Dial y seiscientos millones de reproducciones en plataformas digitales, la artista llega a Salamanca en la cúspide de una de las carreras más consolidadas y respetadas del país.