Aparatosa salida de la vía en Salamanca: evacuado en helicóptero un anciano de 70 años tras volcar con su turismo

Un hombre de unos 70 años ha resultado herido de gravedad tras sufrir un espectacular accidente de tráfico en la provincia de Salamanca. El turismo en el que viajaba se ha salido de la calzada y ha dado varias vueltas de campana en el término municipal de Encinasola de los Comendadores.

La sala de operaciones del centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamada de alerta avisando del percance, que ha tenido lugar en el kilómetro 8 de la carretera DSA-570.

Los testigos del accidente advertían de que, tras el fuerte impacto y las vueltas de campana, la víctima se encontraba herida y no podía salir por su propio pie del interior del coche.

Dada la gravedad del aviso, los operadores del 1-1-2 han movilizado un amplio despliegue de emergencias.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado de inmediato patrullas de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, dotaciones de los Bomberos de la Diputación para asegurar el vehículo y ayudar en el rescate, y el equipo médico de la zona enviado por Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Además, ante el estado del herido, los sanitarios han activado una Unidad Enfermerizada de Emergencias y un helicóptero medicalizado.

Una vez en el punto del siniestro, los profesionales médicos han atendido al septuagenario sobre el terreno, logrando estabilizarlo.

Tras una primera valoración y debido a las lesiones que presentaba, el hombre ha sido evacuado de urgencia en el helicóptero medicalizado con destino al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Por el momento, la Guardia Civil trabaja para esclarecer las causas por las que el turismo se salió de la vía.