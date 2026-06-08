Un pueblo de Salamanca conoció cinco días después, y en plenas fiestas, que el agua no era apta para el consumo

Crecida del río Tormes a su paso por la localidad salmantina de Cabrerizos ICAL

Los vecinos de Cabrerizos han conocido en los últimos días, en plenas fiestas, que el agua de la red municipal de abastecimiento fue declarada "no apta para el consumo humano."

Tras detectarse bacterias coliformes y Escherichia coli en una muestra tomada el pasado 28 de mayo.

La situación ha generado mucha inquietud entre la población después de que trascendiera que la incidencia no fue comunicada públicamente en el momento en que se produjo.

Según las informaciones publicadas, la declaración de no potabilidad fue emitida tras los análisis realizados sobre el agua de consumo, una circunstancia que obligaba a extremar las precauciones y a informar a la ciudadanía sobre los posibles riesgos para la salud.

Sin embargo, el aviso no llegó a los vecinos, que continuaron utilizando el suministro municipal sin conocer la incidencia detectada.

La polémica aumentó después de que el alcalde de Cabrerizos, Claudio del Río, reconociera públicamente que decidió no informar a la población para evitar, según explicó, generar alarma entre los vecinos.

Estas declaraciones han provocado numerosas dudas sobre la gestión de la situación, las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del suministro y el tiempo durante el que el agua permaneció bajo esa calificación.

Entre las principales preocupaciones vecinales se encuentran el alcance real de la incidencia, las actuaciones llevadas a cabo para corregirla y la situación actual de la red de abastecimiento.

También se reclama mayor transparencia sobre los controles realizados y los resultados de las analíticas efectuadas desde que se detectó la contaminación bacteriológica.

Explicaciones

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha exigido explicaciones inmediatas al equipo de gobierno.

También ha solicitado acceso a todas las analíticas e informes sobre la calidad del agua realizados desde principios de año, así como a la documentación relativa a las actuaciones emprendidas para solucionar el problema.

El portavoz socialista, José Ciudad, ha calificado de "absolutamente inaceptables e insuficientes" las explicaciones ofrecidas por el alcalde y ha acusado al equipo de gobierno de actuar con "oscurantismo y falta de transparencia".

Además, el PSOE ha reclamado la publicación inmediata de un bando municipal que informe con claridad sobre el estado actual del agua y que vaya acompañado de los informes técnicos que acrediten su calidad y potabilidad.

Los socialistas aseguran que continuarán solicitando información y promoviendo actuaciones para esclarecer lo ocurrido y evitar que una situación similar vuelva a repetirse en el municipio.