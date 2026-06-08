La investigadora del Hospital de Salamanca María Victoria Mateos, premiada por su trabajo en la prevención del mieloma

María Victoria Mateos, jefa de la Unidad de Hematología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, profesora titular de la Usal y presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Susana Martín. ICAL.

La doctora María Victoria Mateos, jefa de la Unidad de Hematología del Hospital de Salamanca, profesora de la Usal y presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, ha sido galardonada con el Premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica Clínica 2026.

El jurado de estos prestigiosos galardones ha reconocido a la científica salmantina por liderar una auténtica revolución médica que, a lo largo del último cuarto de siglo, ha transformado por completo el tratamiento del mieloma múltiple, un tipo de cáncer que ataca a las células de la médula ósea, logrando multiplicar la supervivencia y mejorar radicalmente la calidad de vida de los pacientes.

El jurado ha estado presidido por el bioquímico Carlos López-Otín, y ha seleccionado la trayectoria de Mateos por encima de cien candidaturas presentadas este año en toda España.

Junto a la doctora Mateos, en la categoría de investigación preclínica, el palmarés de esta vigesimocuarta edición se ha completado con el reconocimiento al doctor Ignacio Melero, profesor de la Universidad de Navarra, por sus trabajos pioneros en el laboratorio para enseñar al sistema inmunitario a combatir los tumores antes de que se extiendan.

"Actualmente estamos en la segunda gran era de innovación en el tratamiento del mieloma múltiple, la era de la inmunoterapia, que está cambiando por completo la forma de abordar la enfermedad", explica la propia investigadora.

Gracias a estas nuevas estrategias que logran activar las defensas del propio cuerpo para que destruyan las células cancerígenas, hoy en día entre el 60 y el 75 por ciento de los enfermos consiguen alcanzar la enfermedad mínima residual negativa; en cristiano: que no quede ni rastro detectable de células tumorales en su organismo tras el tratamiento.

Su meta final es lograr la "curación funcional", es decir, que esa limpieza total se mantenga durante al menos cinco años tras acabar la terapia.

El prestigio de esta hematóloga salmantina es absoluto a nivel mundial. Con un índice h de 101, lleva cuatro años seguidos apareciendo en la lista de Clarivate como una de las científicas más citadas del planeta tras haber estado al frente de más de 130 ensayos clínicos, gran parte de ellos dentro del reputado Grupo Español de Mieloma.

Uno de sus grandes logros ha sido diseñar tratamientos específicos para pacientes mayores de 65 años que no pueden pasar por un trasplante, consiguiendo que su respuesta al tratamiento se alargue hasta los nueve años y reduciendo de paso los efectos secundarios.

Para los pacientes más jóvenes que sí reciben la terapia convencional, la duración de la respuesta se sitúa ya en unos asombrosos 17 años.

Además, Mateos ha sido una pionera internacional al demostrar que si se interviene en el mieloma asintomático, antes de que aparezcan los primeros dolores y achaques clínicos, se frena la progresión del cáncer.

También ha impulsado el uso de la espectrometría de masas para vigilar la evolución de la enfermedad con un simple análisis de sangre, un avance tan potente que ha convencido a las agencias reguladoras de todo el mundo para que lo acepten como objetivo principal en los ensayos clínicos, lo que acelerará la aprobación de futuros fármacos.