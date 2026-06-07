José Martín Herrera, el arzobispo español que pudo acabar con el movimiento independentista cubano

Imagen pasada a color con Inteligencia Artificial de un retrato del cardenal Martín Herrera en 1897. La Ilustración Española y Americana.

En la historia contemporánea de la Iglesia y de España, si es que pueden ir separadas, hay biografías que parecen estar escritas para sostener los cimientos de un imperio en decadencia.

La de José Ceferino Martín de Herrera y de la Iglesia es, sin duda, una de ellas. Nacido en 1835 en el seno de una familia acomodada y profundamente católica de Aldeadávila de la Ribera, en aquel entonces un pueblo más de la provincia de Salamanca, en la frontera con Portugal. Su destino quedó sellado desde la infancia por una férrea vocación sacerdotal.

Tras doctorarse en Teología y Derecho Canónico en Salamanca, su brillantez y disciplina lo llevaron a escalar rápidamente en la jerarquía eclesiástica peninsular, hasta que en 1875 el papa Pío IX le encomendó una misión volcánica: convertirse en el arzobispo de Santiago de Cuba.

Al cruzar el Atlántico, el prelado charro no se encontró con un remanso colonial, sino con una archidiócesis devastada por la crudeza de la Guerra de los Diez Años.

Lejos de amedrentarse, Herrera se calzó las botas y emprendió una extenuante visita pastoral de cientos de leguas por parroquias arrasadas, templos en ruinas y pueblos enteros que llevaban décadas sin ver a un obispo.

Fue sobre ese barro, y no desde la comodidad de una teoría abstracta, donde el arzobispo formuló su hipótesis más audaz e incómoda: la expansión de las misiones evangélicas y el auge del espiritismo no eran simples disidencias de fe, sino la avanzadilla ideológica de la secesión política cubana.

Para Martín de Herrera, el protestantismo encarnaba la gran ruptura histórica con Roma, un peligroso motor del «espíritu de rebelión» que ya había impregnado a las naciones del Norte de América y que ahora amenazaba con expulsar a Cristo del espacio público colonial.

Su lógica era implacable: cualquier fisura con la Santa Sede destruía el vínculo sagrado entre la conciencia individual y la autoridad legítima.

En su mente, catolicismo, unidad social y lealtad a la Corona española eran hilos de una misma madeja; si uno se cortaba, el imperio entero se deshilachaba.

Una geografía fracturada por la guerra

La correlación que el arzobispo trazó entre fe protestante e insurgencia mambisa no era un delirio de grandeza, sino una lectura directa de la geografía del conflicto.

Al tomar las riendas de Oriente, la realidad era desoladora: 52 vacantes eclesiásticas en total y 13 de las 54 parroquias rurales de la zona no tenían sacerdote.

Los templos derruidos coincidían matemáticamente con los principales focos de los alzamientos independentistas.

El cardenal José Martín Herrera, en una fotografía de 1897. La Ilustración Española y Americana.

En ese vacío absoluto de la Iglesia institucional, las misiones evangélicas habían empezado a ganar terreno entre los sectores que protagonizaban el cambio social en la isla: campesinos, esclavos liberados y mulatos.

"En los territorios insurrectos el protestantismo evangélico había crecido de forma notable durante el ciclo bélico, y era percibido por el clero español como un factor de descatolización asociado a la insurgencia".

La respuesta de Martín de Herrera fue una auténtica ofensiva de reconquista espiritual y material.

Levantó 36 iglesias nuevas, restauró 12 y administró más de 110.000 confirmaciones en un intento desesperado por demostrar que «la fe católica vive en nuestro pueblo», aludiendo a esa «raza hispana» de raigambre orteguiana.

En su célebre ‘Carta pastoral sobre la práctica de la religión’ de 1887, el prelado advirtió con nitidez casi profética que allí donde decae la práctica religiosa católica se degrada el «orden social», se resquebraja la autoridad y se instala la violencia.

El ‘culto diabólico’ de las mesas parlantes

Si el protestantismo era el enemigo político e histórico, el espiritismo kardeciano fue para Herrera la antesala del caos y un síntoma de regresión civilizatoria.

En el tejido cubano de finales del siglo XIX, las sesiones espiritistas y las invocaciones a los muertos se mezclaban con prácticas de origen africano.

El arzobispo vio en las mesas parlantes una religión paralela que seducía a quienes flaqueaban en la fe tradicional, tildando el fenómeno de «naturalismo repugnante» y denunciándolo como un «culto diabólico» que sustituía al verdadero culto de Dios.

Mirada hoy con distancia histórica, la estricta fórmula de Martín Herrera —protestante igual a independentista; católico igual a español leal— se revela como una simplificación excesiva de un paisaje infinitamente más complejo.

En los orígenes del independentismo cubano convivieron masones y librepensadores con católicos practicantes e incluso clérigos simpatizantes de la causa de la isla, del mismo modo que el bando españolista contaba en sus filas con liberales profundamente anticlericales.

En 1889, tras catorce años de brega caribeña, José Martín de Herrera abandonó Cuba para tomar posesión de la archidiócesis de Santiago de Compostela, donde se consagraría como un colosal organizador eclesial y promotor del Camino de Santiago

Alcanzando, de la mano del Papa León XIII el capelo cardenalicio en 1897, llegando incluso, a participar en los cónclaves de elección papal de San Pío X y Benedicto XV.

Falleció en 1922 con fama de pastor firme y disciplinado.

Su tesis sobre la isla funcionó mejor como un vibrante documento de época que como una regla sociológica infalible, pero dejó grabada una intuición que el tiempo no ha hecho más que confirmar: cuando los cimientos religiosos de una sociedad mutan, el orden político de la misma termina por derrumbarse por completo.