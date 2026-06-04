Plazas y Patios saca la Escuela de Salamanca a las calles: once escenarios, más de cincuenta espectáculos y diez estrenos

Protagonistas del ciclo Plazas y Patios 2026 con el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y el concejal de Cultura, Ángel Fernández en el claustro de la Torre de los Anaya.

Salamanca se prepara para vivir un verano en el que la cultura abandona los teatros y se adueña por completo de la calle.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha presentado en la Torre de los Anaya una nueva edición del ya tradicional programa Plazas y Patios, una iniciativa que durante los meses de junio, julio y agosto transformará los rincones más emblemáticos de la capital en puntos de encuentro para vecinos y visitantes.

Este año, la cita tiene un significado muy especial, ya que gran parte de su oferta servirá para rendir homenaje y conmemorar el quinto centenario de la histórica Escuela de Salamanca.

En total, serán cincuenta y dos citas con la música, el teatro, la magia y la poesía repartidas por once escenarios al aire libre que llevarán la animación tanto al centro histórico como a los diferentes barrios.

Las artes escénicas de esta edición tendrán un marcado acento charro, ya que el Ayuntamiento ha querido apostar de lleno por las compañías de la tierra. Se han programado once espectáculos teatrales y, lo más destacado, es que diez de ellos serán estrenos absolutos.

Estas obras acercarán al público la historia y las ideas de la Escuela de Salamanca desde una perspectiva fresca y con mucho sentido del humor, recreando desde juicios imaginarios a Francisco de Vitoria hasta encuentros imposibles con grandes pensadores de la época.

Para quienes busquen algo más íntimo, las letras también tendrán su hueco con recitales de poesía y música a la luz de las velas en el propio patio de la Torre de los Anaya.

Pensando en que nadie se quede fuera, todas estas funciones serán completamente gratuitas y contarán con intérpretes de lengua de signos.

La música, una vez más tampoco va a faltar, llenando las noches veraniegas con veintidós conciertos que van desde el jazz y el flamenco hasta el rock o la música clásica.

La Banda Municipal de Música tendrá el honor de abrir el fuego en la Plaza Mayor con un concierto muy emotivo en el que estrenarán la fantasía Salamanca 1526, compuesta en exclusiva para este centenario.

La Plaza Mayor también se vestirá de gala al día siguiente para recibir a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

El alcalde, además ha querido destacar cómo se transforma la capital con la llegada del verano, señalando que "la cultura sale de los teatros para transformar los espacios públicos de nuestra ciudad" y que las plazas, los parques, los patios y los jardines se convertirán estos meses "en lugares de encuentro para el disfrute de salmantinos y visitantes"

En la presentación también estuvieron presentes el concejal de Cultura y Turismo, Ángel Fernández Silva, y diferentes personalidades del mundo de la cultura salamantino.

A partir de ahí, la melodía se repartirá por toda la ciudad: la banda municipal visitará los barrios, la Catedral Nueva acogerá su ya tradicional ciclo de órgano con sus joyas históricas, los jardines de Santo Domingo se abrirán a ritmos de lo más variados y el Patio Chico volverá a impregnarse del mejor ambiente con la novena edición del Festival Internacional de Jazz.