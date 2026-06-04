Dos mujeres heridas y atrapadas tras volcar su coche a primera hora de la mañana en Carpio de Azaba

Atrapadas dos mujeres tras sufrir un vuelco en la N-620 a su paso por Carpio de Azaba (Salamanca) Los Bomberos de la Diputación acuden al lugar para excarcelar a las ocupantes del turismo heridas. Vicente. ICAL.

Un nuevo aparatoso accidente de tráfico en la A-62 ha despertado a los conductores que circulaban a primera hora de la mañana, después de que un turismo volcara y dejara a dos mujeres heridas y atrapadas en su interior.

El aviso al centro de emergencias se ha recibido pocos minutos antes de las ocho de la mañana, cuando varios testigos alertaban de que un coche se había salido de la calzada en el kilómetro 336 de la autovía A-62.

El pasado martes ya ocurrió otro aparatoso accidente en la misma autovía y en el mismo sentido a la altura de Ciudad Rodrigo. En esta ocasión, el suceso ha tenido lugar en el término municipal de Carpio de Azaba y en dirección hacia Portugal.

La gravedad del impacto y la situación de las ocupantes, que no podían salir del habitáculo por su propio pie, ha obligado a activar un rápido despliegue de los servicios de socorro.

De inmediato, la sala de operaciones ha dado la voz de alarma a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación provincial para las tareas de rescate y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que ha enviado al lugar una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

Una vez allí, los bomberos han logrado acceder hasta las víctimas y han aclarado que el siniestro se había producido en un punto ligeramente distinto al comunicado en las primeras llamadas.

El vuelco no había tenido lugar en la propia autovía, sino en la antigua carretera nacional N-620, justo en un tramo paralelo al kilómetro 337 de la A-62. El equipo médico se ha hecho cargo de atender y estabilizar a las dos mujeres afectadas sobre el terreno antes de decidir su traslado hospitalario.