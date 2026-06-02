El ibérico saca músculo tecnológico en la inauguración de la FIC de Guijuelo con 120 expositores

Guijuelo ha vuelto a demostrar este martes por qué es el motor indiscutible del sector cárnico en nuestro país.

La Feria de la Industria Cárnica (FIC) ha abierto las puertas de su vigesimosegunda edición con un ambientazo en el recinto ferial que consolida a esta cita bienal como el gran escaparate tecnológico y de maquinaria para los profesionales del sector, con una mirada cada vez más internacional.

El alcalde de la villa, Roberto Martín, ha sido el encargado de cortar la cinta inaugural en un acto que ha servido para escenificar el apoyo total de las administraciones al campo y a la industria charra.

Martín ha estado arropado por la consejera de Agricultura, María González Corral, encargada de la apertura de la feria de la presente edición; el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; la subdelegada del Gobierno, Rosa López; y los directores del certamen, Jesús Manuel Hernández y Darío Sánchez, además de representantes de la Universidad de Salamanca y de la Cámara de Comercio.

Inauguración de la XXII edición de la FIC de Guijuelo. Ayto. Guijuelo.

Durante su discurso, el regidor guijuelense ha querido poner en valor la espectacular metamorfosis que ha vivido la muestra.

"La feria ha evolucionado hasta convertirse en un referente absoluto gracias al esfuerzo valiente de nuestros empresarios, de los patrocinadores y al empeño de las instituciones para lograr que la FIC demuestre hoy la máxima calidad artesanal de Guijuelo a través de la última tecnología y la industria 4.0", ha subrayado con orgullo.

El escaparate donde el ibérico se alía con la robótica

Y es que el recinto ferial se ha transformado en un inmenso escaparate donde se dan la mano la tradición del ibérico y la vanguardia más absoluta.

Quien se acerque estos días por el recinto se va a topar con los pesos pesados del sector, que han desembarcado en Guijuelo con lo último en robótica para las cadenas de producción, alternativas energéticas para dar un respiro al bolsillo y los últimos avances en seguridad alimentaria e ingredientes.

Albergando todo lo necesario para que las fábricas ganen en competitividad sin perder su esencia.

La feria en esta ocasión ha desplegado 120 estands con un horario diseñado al milímetro para exprimir las agendas comerciales: las puertas se abrirán cada mañana a las 10:30 y no se cerrarán hasta las 20:00 horas, salvo el viernes, que habrá una jornada intensiva de despedida hasta las 16:00 horas.

Pero claro, estando en la cuna del ibérico, aquí el trabajo se lleva de otra manera. Para que el encaje de bolillos entre reuniones y presupuestos sea mucho más llevadero, el Ayuntamiento y la DOP Guijuelo se han aliado para que nadie se vaya con el estómago vacío.

El mejor jamón de la tierra se servirá en bandeja dos veces al día: un primer pase a las 14:00 horas, ideal para abrir el apetito antes de comer, y un segundo asalto a las 19:00 horas, el broche de oro perfecto para cerrar los tratos con el mejor sabor de boca posible.