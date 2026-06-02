El ibérico más exótico: los chefs Aurelio Morales y Hugo Muñoz revolucionan Salamanca con su cocina fusión

El Palacio de Congresos de Salamanca vive hoy el broche de oro del V Foro Internacional del Ibérico.

Tras una primera jornada intensa, este segundo y último asalto del certamen ha desplegado un programa de lo más ambicioso, consolidándose como el gran escaparate para descubrir cómo el producto estrella de la dehesa sigue conquistando territorios, desde las recetas de toda la vida en Extremadura y Mallorca hasta los platos de fusión más vanguardistas que triunfan en Madrid.

La mañana ha arrancado con un enfoque muy práctico para el sector de la hostelería.

El salmantino Jesús Colorado, del Grupo Gonzalo, ha roto el hielo con su ponencia sobre cómo exprimir al máximo y optimizar el ibérico en diferentes modelos de negocio, una charla técnica que ha dado paso a Nuria Marcos Torres, de la Universidad Pontificia de Salamanca, quien ha puesto el foco en las claves de la comunicación y el marketing para el producto.

Entre la dehesa extremeña y los fogones asiáticos

El plato fuerte de la jornada, como no podía ser de otra manera, ha llegado con los espectáculos de cocina en directo. Juanma Salgado, del restaurante Dromo de Badajoz, ha defendido con orgullo las raíces del "ibérico de bellota en la tradición extremeña", demostrando que el respeto al origen nunca falla.

La mirada hacia el mañana la han puesto Aurelio Morales de Level Cook y Arturo Sánchez con su demostración 'El futuro se cocina con ibérico'.

La pastelería de vanguardia también ha tenido su hueco de la mano del maestro Ricardo Vélez, de la Pastelería Moulin Chocolat, que ha sorprendido a los asistentes, justo antes de que Juan Vicente Olmos endulzara el auditorio con su conferencia sobre 'El sabor dulce del ibérico'.

El debate comercial se ha servido en la mesa redonda 'Así se vende el ibérico', donde destacados productores del país han analizado las estrategias para competir en los mercados actuales.

Para cerrar este foro internacional por todo lo alto, la cocina de fusión y la tradición insular se han dado la mano.

El chef Hugo Muñoz, del exitoso restaurante madrileño Hugo Chan, ha dejado boquiabierto al público aplicando las técnicas de la cocina asiática y de fusión al producto ibérico, mientras que Marga Coll, del restaurante Miceli en Mallorca, ha puesto el toque de identidad balear mostrando la riqueza del 'porc negre' en el recetario tradicional mallorquín.