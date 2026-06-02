Éxito de la ciencia en España: descubren el origen biológico de trastornos como el autismo y la esquizofrenia

Rubén Deogracias en su laboratorio de nueva creación en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Raquel J. Santos. Comunicación USAL.

Un equipo de científicos de la Universidad de Salamanca se acaba de apuntar un tanto histórico en el campo de la salud mental.

Los investigadores, capitaneados por el doctor Rubén Deogracias en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (Incyl), han dado con un auténtico 'interruptor' cerebral que resulta clave para entender por qué se desencadenan trastornos como el autismo, la esquizofrenia o el síndrome de Rett.

El hallazgo acaba de ser publicado en las páginas de la prestigiosa revista internacional Molecular Psychiatry, del grupo científico Springer Nature, poniendo nombre y apellidos a la pieza del puzle cerebral que hasta ahora había pasado completamente desapercibida en el desarrollo de este tipo de trastornos: la proteína MSK1.

"Funciona como un regulador indispensable para que los circuitos de las neuronas se construyan y maduren como es debido", explica el propio Deogracias, abriendo una ventana de esperanza para el diseño de futuros tratamientos.

Si esta proteína falla o no está presente, el cerebro sufre alteraciones estructurales muy severas que se traducen en comportamientos calcados a los de estas patologías.

El "cableado" que controla la conducta social

La investigación, que ha tenido como puntales a los jóvenes científicos Natalia Varela Andrés y Carlos Hernández del Caño, se ha centrado en el estriado.

Esta región profunda del cerebro es la sala de máquinas que controla desde los movimientos hasta nuestras interacciones sociales y las conductas repetitivas, y es precisamente ahí donde la proteína MSK1 trabaja a destajo.

Para demostrar su teoría, el laboratorio de la USAL recurrió a la tecnología de edición genética de vanguardia CRISPR/Cas9. En colaboración con el Servicio de Transgénesis de la propia universidad, criaron ratones modificados genéticamente que carecían de esta proteína.

Natalia Varela Andrés, coautora principal del estudio, y Rubén Deogracias, director de la investigación de la USAL recién publicada en Molecular Psychiatry. Raquel J. Santos. Comunicación USAL.

Los resultados en el laboratorio fueron drásticos: los ratones sin este 'interruptor' sufrieron una disminución del volumen del estriado, sus neuronas se volvieron mucho más simples y con menos ramificaciones para conectarse entre sí, y la dopamina —un neurotransmisor clave— se desreguló por completo.

En cuanto a su actitud, los animales mostraron un desinterés absoluto por socializar, dejaron de realizar tareas básicas como construir sus nidos y desarrollaron conductas de tipo depresivo.

Una "diana potentísima" para diseñar fármacos

Este descubrimiento rompe con uno de los grandes debates de la medicina actual.

"Las enfermedades neurológicas no surgen cuando se detectan, sino que vienen de lejísimos, provocadas por proteínas que fallan durante el desarrollo y dejan una huella marcada para toda la vida", recalca el director del estudio.

Al identificar la MSK1 como el puente que une las señales de crecimiento externas con los genes del cerebro, los científicos de Salamanca no solo han dado una explicación biológica a estas patologías, sino que han encendido una luz de esperanza.

La proteína se convierte desde ya en una "potentísima diana terapéutica" para que la industria farmacéutica empiece a diseñar medicamentos capaces de encender o apagar este interruptor y corregir los defectos del cerebro.

Además, al afectar directamente al estriado, los resultados podrían servir en el futuro para combatir enfermedades degenerativas como el Parkinson o el Huntington.

Ciencia de primera con sello de retorno

El hito tiene, además, un regusto muy especial para la ciencia de nuestra comunidad. Rubén Deogracias es uno de esos talentos que consiguió recuperar España en 2020 gracias al programa de excelencia Ramón y Cajal, tras una brillante carrera en centros punteros de Suiza y el Reino Unido.

El Laboratorio 3B del Incyl, se consolida así, como un referente internacional en neurobiología del desarrollo.

Para Deogracias, publicar en el escaparate de la ciencia mundial demuestra que "invertir en el retorno de científicos y en laboratorios nuevos da frutos increíbles".

Rubén Deogracias, en el centro de la imagen, junto a su equipo de investigación en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Raquel J. Santos. Comunicación USAL.

Eso sí, aprovecha el altavoz para lanzar una reivindicación necesaria para el sector:

"Para seguir compitiendo a este nivel y que esto se traduzca en fármacos reales en la farmacia, necesitamos que las estructuras de financiación de estos centros de excelencia sean estables".