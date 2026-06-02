Ternera Charra invita a Salamanca a una degustación popular con 1.000 raciones gratuitas

El director de la Escuela de Hostelería, Ricardo Escribano; el concejal de Turismo, Ángel Fernández Silva y el presidente de Ternera Charra, José Javier Boyero Serrano. Ternera Charra.

La Plaza de los Bandos de Salamanca se convertirá este jueves en un gigantesco comedor al aire libre para acoger una gran jornada gastronómica en la que se repartirán de forma totalmente gratuita más de 1.000 raciones de Ternera Charra.

Una iniciativa sabrosa y popular que busca acercar a los salmantinos y visitantes uno de los grandes orgullos de la despensa y la ganadería de la provincia.

El despliegue arrancará a las 13:00 horas y el olor a brasa y guiso no tardará en inundar la plaza. La Asociación Vacuno de Calidad de Salamanca, a través de la Marca de Garantía Ternera Charra, ha preparado un auténtico *showcooking* o cocina en directo para demostrar que este producto va muchísimo más allá del clásico filete a la plancha.

Quienes se acerquen a los expositores podrán hincarle el diente a tres propuestas muy diferentes que reflejan la tremenda versatilidad de esta carne: mini hamburguesas para los más jóvenes, una reconfortante caldereta tradicional con el sabor de siempre y un sorprendente pastrami, ideal para los paladares con ganas de innovación.

Tres bocados con un nexo común: el sello de la dehesa salmantina y de una ganadería extensiva que cuida el entorno.

Alumnos de hostelería al frente de los fogones

Para que un evento de este calibre salga a pedir de boca, la organización ha buscado unos aliados de excepción. El Ayuntamiento de Salamanca y la Escuela de Hostelería de Salamanca se han volcado con la causa, y serán precisamente los alumnos y profesores de la escuela los encargados de sudar la chaqueta entre los fogones y servir las raciones a pie de calle.

Durante la presentación del evento, el presidente de Ternera Charra, José Javier Boyero Serrano, ha hecho hincapié en lo necesario que es "romper la barrera" entre el campo y la mesa, creando puntos de encuentro donde el productor pueda presumir de su trabajo directamente ante el consumidor.

Por su parte, el director de la Escuela de Hostelería, Ricardo Escribano, ha sacado pecho del orgullo que supone ligar la formación de los futuros chefs con las joyas de la tierra, mientras que el concejal de Turismo, Ángel Fernández Silva, ha recordado que la gastronomía es el mejor imán turístico para la ciudad.

Cartel de la degustación popular a cargo de Ternera Charra.

Este jueves, comer bien, en la calle y gratis, vuelve a ser posible en Salamanca gracias al rey de nuestra dehesa.