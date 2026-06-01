La alta cocina de España enciende los fogones en el Foro del Ibérico de Salamanca: "De promesa a cita de referencia"

Un centenar de cortadores de jamón llena la Plaza Mayor este domingo como antesala del Foro Internacional del Ibérico Jesús Formigo / ICAL

El Palacio de Congresos de Salamanca acoge desde este lunes una nueva edición del V Foro Internacional del Ibérico, un evento de referencia que ha sido inaugurado por el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.

Esta prestigiosa cita vuelve a reunir en la capital charra a algunos de los nombres más influyentes de la cocina actual con el firme objetivo de ensalzar y trabajar el producto estrella de la gastronomía salmantina.

Durante la apertura institucional, García Carbayo ha recordado las palabras del célebre chef Martín Berasategui al afirmar que el ibérico es el mejor producto del mundo.

El regidor salmantino ha destacado que se trata de una joya que no necesita artificios, pero que al mismo tiempo permite una creatividad inmensa en manos de quienes saben trabajarla con maestría en los fogones.

Asimismo, ha señalado que el foro ha dejado de ser una promesa para convertirse en una cita de referencia incontestable, rememorando el éxito del Domingo Ibérico, que llenó la Plaza Mayor con un centenar de cortadores de jamón, y los bocadillos con guisos tradicionales en la plaza de Los Bandos.

La recaudación obtenida en las dos actividades gastronómicas del Domingo Ibérico ha ascendido a 19.840 euros, que se destinará a dos ONG: La Raspa y Fundación Raíces Carlos Maldonado.

Un centenar de cortadores de jamón llena la Plaza Mayor este domingo Jesús Formigo

Con todo ello, el primer edil ha insistido en que Salamanca se proyecta, cada vez con más fuerza, como una auténtica ciudad gastronómica.

Tras los discursos de bienvenida, la actividad culinaria ha arrancado con tres demostraciones de gran interés técnico e internacional.

El chef Dani Carnero, del restaurante Kaleja de Málaga, ha profundizado en la tradición andaluza a través del guiso y el caldo, mientras que Hideki Matsuisha, del restaurante Koi Shunka de Barcelona, ha mostrado las infinitas posibilidades del cerdo ibérico dentro de la cocina japonesa.

Por su parte, David López Carreño, del restaurante Local de Ensayo de Murcia, ha aportado la perspectiva de la biodiversidad porcina con su ponencia sobre el chato murciano, al que ha definido como el primo levantino del ibérico.

Tras las demos, las conferencias Guijuelo: calidad y garantía, a cargo de la directora de la DO Guijuelo, Teresa Rodríguez Vidal, y Estrategias de futuro para la producción del ibérico, que contará con la presencia de productores locales.

Mario Sandoval (Coque, Madrid, dos estrellas Michelin) protagonizará la demo ¿Se puede hacer algo más con un hueso de jamón ibérico y Carolina Álvarez (Flores Raras, Valencia, dos estrellas Michelin) cerrará la jornada de mañana con su demo Alta cocina con ibérico.

La jornada de tarde se abrirá con la Demo+Cata Armonías insólitas con cerdo ibérico, de la mano de Massmiliano delle Dove y Luis Baselga, del Smoked Room de Madrid, con dos estrellas Michelin.

Inauguración del Foro del Ibérico en Salamanca Jesús Formigo

Final del Concurso de Cocina con Ibérico

A las 17:30 horas se celebrará la final del Concurso de Cocina con Ibérico: Sara Cámara, de la Asociación Maestres de Cocina de Castilla y León, con el plato El final más ibérico.

También Javier Fuentes del Río, del restaurante Torreón Ibérico Experience (Salamanca), con el plato ‘Cerdo ibérico a la royal, morcilla y algas’ lucharán por la final, ante un jurado compuesto por José Carlos Capel, Mario Sandoval, Carolina Álvarez y Massimiliano Delle Vedove.

Juan García Domínguez, del Restaurante Dólar (Vitoria), con el plato ‘Cerdo al barro’ y Javier Ruíz Marín, del restaurante Luma (La Rioja), con el plato ‘Trilogía del descarte del cerdo ibérico’ competirán también en la final de este certamen.