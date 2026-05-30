La feria internacional que consagra a Guijuelo como potencia de la industria cárnica: "Es la capital del cerdo ibérico"

El concejal de Economía y Hacienda, Deportes, Innovación y Digitalización y Relaciones Institucionales, Manuel Jesús Hernández. Luís Falcón.

La Feria Internacional de la Industria Cárnica (FIC) regresa en 2026 con el propósito de consolidar a Guijuelo como epicentro nacional e internacional del sector cárnico y agroalimentario.

Así lo asegura el concejal de Economía y Hacienda, Deportes, Innovación y Digitalización, así como Relaciones Institucionales del Ayuntamiento, Manuel Jesús Hernández, quien destaca que el evento se ha consolidado como una de las grandes citas profesionales del sector gracias a su apuesta por la especialización, la innovación y la internacionalización.

“La feria es el principal atractivo de Guijuelo en este 2026”, afirma Hernández, recordando que durante cuatro días la villa reunirá a empresas y profesionales llegados de toda España y también de países europeos como Francia, Italia o Alemania.

Degustación de jamones en la FIC

Actualmente, Guijuelo cuenta con más de 250 empresas vinculadas al sector cárnico, un dato que el concejal considera “fantástico” para una localidad de apenas 6.000 habitantes.

La feria alcanza ya su 22ª edición y, según explica el edil, una de las claves de su crecimiento fue la decisión tomada en 2018 de convertirla en un evento exclusivamente profesional. “Los expositores agradecen que el visitante esté realmente interesado en los productos y servicios que presentan”, señala.

El Ayuntamiento afronta esta nueva edición con el objetivo de reforzar la proyección internacional de la FIC como referencia de la industria auxiliar cárnica en España. En la feria estarán presentes empresas de maquinaria, packaging, software industrial, sistemas de automatización, envasado y logística, entre otros ámbitos relacionados con el sector.

El impacto económico también será notable. Según los datos recopilados desde 2018, la edición de 2024 dejó más de dos millones de euros en la comarca de Guijuelo. El efecto económico no se limita únicamente a los cuatro días de feria, sino también al montaje previo y a la actividad generada en el comercio, la hostelería y los alojamientos de la comarca, especialmente en Salamanca y Béjar.

Hernández destaca además que la FIC es uno de los eventos que más contribuyen a proyectar la marca Guijuelo fuera de España, junto a la presencia del municipio en FITUR. “Vamos a contar con expositores internacionales y grandes multinacionales tecnológicas del sector cárnico”, explica.

Entre las empresas presentes este año sobresalen firmas internacionales como MULTIVAC o Weber, referentes mundiales en maquinaria y tecnología aplicada a la industria cárnica.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, inaugura la XX Edición de la Feria de la Industria Cárnica Guijuelo David Arranz. / ICAL.

Los grandes ejes

La automatización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad serán algunos de los grandes ejes temáticos de esta edición. El concejal considera que la industria cárnica avanza hacia procesos cada vez más eficientes y digitalizados, mejorando tanto la productividad como las condiciones laborales de los trabajadores.

“La automatización está permitiendo que los empleados trabajen de una forma más cómoda y eficiente, además de reducir tiempos y costes”, asegura.

Otro de los aspectos destacados será la nueva zona Elevator FIC, concebida como un espacio dinámico de transferencia de conocimiento donde las empresas podrán presentar sus productos e innovaciones mediante ponencias breves de diez minutos.

La respuesta del sector ha sido tan positiva que la organización completó el espacio expositivo cinco meses antes de la celebración del evento. La feria contará con 125 expositores que representan a más de 400 marcas y prevé recibir entre 15.000 y 20.000 visitantes profesionales.

Para Hernández, la FIC se ha convertido además en un importante foco de negocio. “Es una de las pocas ferias donde se producen compras durante los propios días de celebración”, destaca.

Stands de una edición anterior de la FIC en Guijuelo

El Ayuntamiento estima un volumen de operaciones cercano a los 15 millones de euros derivados de los contactos comerciales generados durante el certamen.

De cara al futuro, el concejal se muestra optimista sobre la evolución de la feria y del propio municipio. “Guijuelo seguirá siendo la capital del cerdo ibérico y de la innovación cárnica”, afirma.

Además, insiste en que el Ayuntamiento continuará impulsando proyectos relacionados con la digitalización, la sostenibilidad y la innovación tecnológica para reforzar el liderazgo del municipio dentro del sector cárnico internacional.