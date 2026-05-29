Carbayo destaca que Salamanca es un referente en España en igualdad de oportunidades por su amplio escudo social

Carlos García Carbayo en el XI Mundialito por la Inclusión. Fotografía: Ayuntamiento de Salamanca.

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, ha participado este viernes, 29 de mayo, en la apertura de una cita marcada en el calendario como es el XI Mundialito por la Inclusión.

Una iniciativa de la Fundación AFIM que tiene lugar en los campos municipales de fútbol Ángel Pérez Huerta.

El primer edil ha agradecido el desarrollo de iniciativas como esta, que “contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la práctica de hábitos saludables” con la “promoción del deporte y la inclusión social”.

El Ayuntamiento apoya la actividad con 70 convenios con asociaciones de la ciudad y ha aumentado su presupuesto en este 2026, con un incremento del 7% hasta superar los dos millones de euros.

El alcalde ha destacado que Salamanca “es un referente en toda España en igualdad de oportunidades” debido a su amplio escudo social”.

En el caso de AFIM, a través de un convenio se coordinan y aúnan esfuerzos en el desarrollo de actividades y actuaciones de carácter social dirigidas a la población de personas con alguna discapacidad, como el Mundialito por la Inclusión.

Durante la jornada colaboran y participan la Federación de Árbitros, la Agencia Municipal de Voluntariado, Protección Civil, Coca Cola, El Corte Inglés, Insolamis, Aspar la Besana, Salud Mental Salamanca, Ariadna, Aspace, Ranquines, Reina Sofía.

También El Arca, CRPS La Encina, Cáritas, Asperger, CRMF, Cepaim, ACCEM, Fundación ADSIS, AECC, 112 CyL, IES Lucía de Medrano, IES Fernando de Rojas, Colegio Concertado Pizarrales, Colegio San José, Grupo COLISEE, Matacán.

Además de Unión Deportiva Santa Marta, Unionistas de Salamanca Club de Fútbol, Santa Lucía Seguros, JP Aguado y Grupo Voluntariado La Caixa; así como de diferentes gimnasios y clubes que acercan a otros deportes: Club Rugby Salamanca, Pikle4all, Ibérica Karting, Lookanari, Élite, Santa Mónica, Enjoy Multiusos.