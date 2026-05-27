Guijuelo reúne a medio centenar de gigantes de la industria cárnica y estrena el espacio Elevator de innovación

Guijuelo vuelve a vestirse de gala para convertirse en el epicentro absoluto del sector cárnico en toda España. Del 2 al 5 de junio, el municipio charro acogerá la vigesimosegunda edición de la Feria de la Industria Cárnica (FIC), una cita ineludible que arrancará el próximo martes a las doce del mediodía con el tradicional discurso de inauguración del alcalde, Roberto Martín, y el posterior recorrido de las autoridades por los pabellones.

Este año, la feria llega dispuesta a dar un salto cualitativo mirando de frente al futuro del sector. La gran novedad de esta edición es el espacio bautizado como 'Elevator FIC', un rincón pensado en exclusiva para arrimar la innovación, la tecnología puntera y el conocimiento especializado a los profesionales del tejido cárnico.

En este escaparate de vanguardia se darán cita gigantes empresariales y entidades de la talla de Repsol, Stef Iberia, Ulma Packaging, Hiperbaric, Multivac o el propio Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), quienes compartirán proyectos, soluciones sostenibles y las últimas tendencias que marcarán el rumbo de los mataderos y fábricas de embutidos en los próximos años.

Además, por primera vez en su historia, la FIC Guijuelo estrenará sus propios premios institucionales. Una iniciativa que nace con el bonito objetivo de poner en valor y reconocer públicamente el esfuerzo y la contribución de aquellas empresas, profesionales y entidades que se dejan la piel a diario por hacer crecer y modernizar la industria del ibérico.

Como no podía ser de otra manera, el ambiente comercial se complementará con la mejor gastronomía de la tierra. Los paladares más exigentes tienen una cita obligada todos los días a las 14:00 y a las 19:00 horas en el pabellón institucional, donde la Denominación de Origen Protegida (DOP) Guijuelo ofrecerá su ya mítica e imprescindible degustación de jamón ibérico.

La expectación es tal que los principales medios de comunicación no se van a perder el evento, realizando retransmisiones en directo cada mañana a partir de las doce desde el set 'FIC Guijuelo Live'.

El broche de oro llegará el viernes 5 de junio sobre las tres de la tarde, cuando el concejal de Economía y Hacienda, Jesús Manuel Hernández, clausure de forma oficial la feria recorriendo el recinto para entregar los obsequios institucionales a los expositores que hacen posible que Guijuelo siga siendo el rey del ibérico.