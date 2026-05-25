Salamanca acogerá por primera vez en su historia el Campeonato de Pole y Aerial Sports: con 160 participantes

Imagen de la presentación del Campeonato de España de Pole y Aerial Sports y Arts. Fotografía: Ayuntamiento de Salamanca.

La Asociación Española de Pole y Disciplinas Aéreas Deportivas y Artísticas (AEPDA) va a celebrar el Campeonato de España Pole & Aerial Sports and Arts 2026, que tendrá lugar en Salamanca los días 29,30 y 31 de mayo.

Es el primer campeonato nacional que reúne, en un mismo evento diversas modalidades de Pole Sport & Art, Aro Sport & Art, Hamaca Sport & Art, Aerial Pole Art y Telas Sport. Marca así un hito en la evolución de estas disciplinas en España.

El evento reunirá en el anexo del pabellón municipal Würzburg - Silvia Domínguez a más de 160 participantes, entre ellos atletas españoles y deportistas internacionales que competirán en la categoría Open, con representación de Portugal, Canadá, Venezuela, Colombia y Francia.

La organización del evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, cuyo respaldo ha sido determinante para que la ciudad se convierta en sede de esta cita deportiva pionera.

Este apoyo se enmarca en la estrategia municipal de impulsar Salamanca como ciudad de deporte, así como de promover eventos que atraen talento, turismo y proyección internacional. Además, la organización cuenta con el apoyo de la Aerial Fit Salamanca, escuela asociada a la AEPDA, cuyos alumnos participarán con 28 coreografías.

El Ayuntamiento ha puesto a disposición de AEPDA la logística necesaria y el acompañamiento técnico para que Salamanca pueda albergar un evento de estas características, reforzando su posicionamiento como ciudad anfitriona de grandes competiciones.

Actualmente, AEPDA se encuentra en proceso de gestión para que la ciudad acoja el Campeonato del Mundo de Pole Sport 2027, lo que supondría un nuevo salto cualitativo en la proyección deportiva de la capital salmantina como epicentro mundial de estas nuevas disciplinas.

La inauguración oficial tendrá lugar el 29 de mayo, a las 10:30 horas, en un acto que incluirá la presentación oficial y diversas actuaciones y exhibiciones relacionadas con las disciplinas aéreas y deportivas.