Manuel Diosleguarde se cita en San Fermín con los 'Cebada' en otra feria sin toros salmantinos en el encierro

Montaje de la Plaza de Toros de la Misericordia y el matador de toros, Manuel Diosleguarde. Turismo Pamplona.

El torero salmantino Manuel Diosleguarde será el gran protagonista y el principal baluarte de Castilla y León en la Feria del Toro de San Fermín 2026.

La Casa de Misericordia de Pamplona ha hecho oficiales unas combinaciones donde el joven espada de Dios le Guarde asume una de las mayores gestas del abono: hacer el paseíllo el próximo miércoles 8 de julio ante la temida y durísima ganadería de Cebada Gago, compartiendo tarde con David Galván y Román.

Este anuncio encierra una carga dramática y de superación torera, hablamos de que supone el reencuentro de Diosleguarde con el mismo hierro gaditano que casi le cuesta la vida.

Fue el fatídico 29 de agosto de 2022, en la plaza segoviana de Cuéllar, cuando un toro de esta misma divisa le propinó una gravísima cornada en el muslo derecho que le partió la arteria femoral y la vena safena.

Aquel percance conmocionó al planeta taurino y obligó al salmantino a librar la batalla más dura de su vida en un quirófano; verle ahora anunciado con los temidos cebadas en la vieja Iruña representa una lección inmensa de valor, pundonor y superación, alzándose como el único aliciente de la comunidad en el elenco de matadores de la feria.

En el plano ganadero, los carteles confirman que por segundo año consecutivo las calles de Pamplona no verán correr a ningún toro salmantino en los tradicionales encierros matinales.

La sequía de divisas charras en el peligroso trayecto hacia la plaza se prolonga de forma histórica.

Sin embargo, el campo bravo salmantino sí mantendrá su idilio con la Monumental por la tarde, concretamente el lunes 6 de julio, el día del esperado Chupinazo.

Esa jornada de máxima expectación se lidiarán los toros de El Capea, la emblemática casa ganadera de Pedro Gutiérrez Moya ubicada en San Pelayo de Guareña, destinados a la tradicional corrida de rejones en la que actuarán Andy Cartagena, Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Un reducto de orgullo charro para una feria que vibrará con el reencuentro de Diosleguarde con su propio pasado.

Así quedan los carteles oficiales de San Fermín 2026

Domingo 5 de julio: Novillada de Pincha para Emiliano Osornio, Álvaro Serrano y Mario Vilau.

Lunes 6 de julio: Toros de Carmen Lorenzo para Andy Cartagena, Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Martes 7 de julio: Toros de Fuente Ymbro para Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio.

Miércoles 8 de julio: Toros de Cebada Gago para David Galván, Román y Manuel Diosleguarde.

Jueves 9 de julio: Toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Roca Rey y David de Miranda.

Viernes 10 de julio: Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Pablo Aguado.

Sábado 11 de julio: Toros de José Escolar para Antonio Ferrera, Juan de Castilla e Isaac Fonseca.

Domingo 12 de julio: Toros de La Palmosilla para Fortes, Fernando Adrián y Samuel Navalón.

Lunes 13 de julio: Toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo.

Martes 14 de julio: Toros de Jandilla para Juan Ortega, Roca Rey y Tomás Rufo.