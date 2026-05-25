Destrozan una habitación y roban la televisión y un climatizador de un hostal donde llevaban semanas alojados

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de robo y daños en un hostal donde habían permanecido alojados desde la primera semana del mes de mayo.

Según las investigaciones, la pareja abandonó el establecimiento el pasado 23 de mayo sin entregar la llave de la habitación, alegando que la habían perdido.

Posteriormente, el personal del hostal comprobó la desaparición de varios elementos de la estancia, entre ellos la televisión y el aparato de climatización, además de cuantiosos daños materiales en la habitación.

Asimismo, se constató que la mujer habría intentado sustraer el monitor del ordenador de la recepción durante la última noche de su estancia.

Para ello, presuntamente forzó con unas tijeras la puerta acristalada de acceso a la recepción. Aunque no logró llevarse el equipo informático, sí ocasionó daños tanto en la puerta como en el sistema de apertura.

Al día siguiente, cuando el personal de limpieza trató de acceder a la habitación, comprobó que aún había personas en su interior.

Tras llamar a la puerta, descubrieron que se trataba de la misma pareja que había abandonado el establecimiento el día anterior. Ambos salieron voluntariamente de la estancia y manifestaron que habían regresado para recoger pertenencias que todavía permanecían allí.

Ante estos hechos, el gerente del hostal solicitó la presencia de la Policía Nacional. Los agentes se desplazaron hasta el establecimiento, verificaron los daños e identificaron a ambos implicados, procediendo posteriormente a su detención.

Los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias documentales, quedaron a disposición de la Autoridad Judicial.