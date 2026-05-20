Detenido el ladrón del embutido en Salamanca: desvalija tres tiendas, se da a la fuga y un botín de 1.600 €

La Policía Nacional ha pillado en Salamanca a un hombre que había convertido su coche en un auténtico almacén improvisado de artículos robados.

El sospechoso fue cazado a última hora de la tarde de ayer martes tras recorrer varias tiendas de la ciudad en una intensa jornada de hurtos, logrando acumular un botín de ropa, comida y productos de primera necesidad valorado en 1.660 euros.

La voz de alarma la dieron los propios encargados de tres establecimientos situados en la avenida de los Cipreses, la calle Calzada de Medina y la calle Filipinas.

Al darse cuenta del saqueo, llamaron rápidamente a la comisaría para denunciar que alguien se acababa de llevar una gran cantidad de mercancía de sus estanterías y percheros.

La jugada le salió mal al sospechoso cuando se topó de frente con las patrullas de la policía. Al ver los coches de los agentes, los nervios le traicionaron y dio un fuerte pisón al acelerador para intentar escapar a toda prisa.

Sin embargo, los agentes reaccionaron rápido, le cortaron el paso y lograron frenar el vehículo antes de que se diera a la fuga.

Al registrar el interior del coche, los policías descubrieron el pastel: el hombre llevaba varias bolsas grandes de basura repletas hasta arriba con prendas de vestir, alimentos y artículos de higiene y limpieza que acababa de sisar esa misma tarde.

Tras recuperar todo el material, los agentes se llevaron al conductor detenido por un delito de hurto continuado.

Por suerte para los comerciantes, la historia terminó bien, ya que pudieron reconocer sus productos en la comisaría y recuperarlos para volver a ponerlos a la venta, mientras que el detenido ya duerme a la espera de lo que decida el juez.