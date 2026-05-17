José María Aznar y Ana Botella disfrutan de un fin de semana turístico muy especial por la provincia de Salamanca

El expresidente del Gobierno José María Aznar y su mujer, Ana Botella, han disfrutado de un fin de semana por Salamanca, visitando los lugares más bellos y destacados de la capital y provincia.

El viernes, el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ejerció de guía durante la visita privada de Aznar por la ciudad de Salamanca, recorriendo el casco histórico y haciendo parada obligatoria en el Convento de San Esteban y la Catedral de Salamanca.

Mañueco calificó de “un honor” poder mostrarle algunas de las joyas de su ciudad, referente cultural mundial y Patrimonio de la Humanidad.

El sábado, el expresidente y su mujer se desplazaron hasta Ciudad Rodrigo. El alcalde Marcos Iglesias, señalaba que era un “placer” recibir a Aznar, quien recordó muchos momentos como presidente de la Junta de Castilla y León y como presidente del Gobierno de España en esta ciudad de Salamanca.

Visita a Ciudad Rodrigo del expresidente Aznar

Durante su visita a Ciudad Rodrigo pudo contemplar la Catedral de Santa María, el casco histórico o su famosa muralla.

Y este domingo, José María Aznar y Ana Botella han podido conocer de cerca el Museo Carmelitano y la exposición San Juan de la Cruz, esperanza de alto vuelo de los Padres Carmelitas en Alba de Tormes.

Visita a Alba de Tormes

Mañueco ha publicado en sus redes sociales fotografías de esta visita junto al expresidente, acompañado también de familia y amigos, además de la alcaldesa de la localidad, María Concepción Miguélez, y el Prior de Alba de Tormes, Miguel Ángel González, en un fin de semana muy especial para la familia Aznar, donde han podido conocer de cerca los tesoros de la provincia con Mañueco como anfitrión.