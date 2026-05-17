Agustín Casillas, el artista que hizo "convivir el arte con las personas", ya tiene su plaza en Salamanca

La plaza central del parque de La Alamedilla ha pasado a denominarse desde este sábado Plaza de Agustín Casillas, en honor al artista con mayor presencia en el paisaje urbano de Salamanca.

El acto de homenaje, celebrado al cumplirse diez años del fallecimiento del escultor, ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y de la Corporación Municipal.

Durante el evento, amenizado por la Banda Municipal de Música, se ha descubierto la placa conmemorativa y se ha realizado una ofrenda floral ante la escultura 'Rapto de Europa', una de las dos obras, junto a 'Mujer tendida', que Casillas tiene ubicadas en este parque.

García Carbayo ha subrayado que este reconocimiento "salda una deuda con uno de los artistas más prolíficos, admirados y queridos", destacando el deseo del autor de que el arte conviviera con los salmantinos en su día a día.

Este homenaje marca también la inauguración del Museo al Aire Libre Agustín Casillas.

Atendiendo a la petición de la familia, el Ayuntamiento ha instalado placas informativas en trece de sus esculturas distribuidas por la ciudad.

Estas incluyen un código QR que enlaza a información detallada, complementada con un nuevo espacio dedicado al escultor en la web de Turismo de Salamanca.

Finalmente, el alcalde ha anunciado que se ha iniciado un plan de restauración de estas piezas que se extenderá a las 130 obras escultóricas de la ciudad.

Todas ellas contarán progresivamente con su propia placa identificativa para poner en valor un patrimonio que, en palabras del primer edil, conforma un valioso museo al aire libre que llena de "arte y belleza" las calles y plazas de Salamanca.