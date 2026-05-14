París de Noia, Rafa Sánchez y El Arrebato: los platos fuertes del mejor San Juan de Sahagún que recupera sus fuegos artificiales

Presentación de las fiestas de San Juan de Sahagún en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca.

Salamanca ya tiene todo listo para honrar a su patrón, San Juan de Sahagún, en unas fiestas de 2026 que prometen ser inolvidables. El alcalde, Carlos García Carbayo, ha desvelado una programación que combina la tradición más pura con apuestas arriesgadas y novedosas, sumando un total de 53 actividades que inundarán las calles del 11 al 14 de junio.

Este año, el programa no solo mira al pasado con un guiño especial al quinto centenario de la Escuela de Salamanca, sino que también trae a la ciudad a figuras de la música nacional y despliegues logísticos de gran envergadura.

El momento más emocionante llegará la noche del sábado con el regreso de los fuegos artificiales, que volverán a iluminar el Tormes tras el concierto de Tamara Macarena, la nieta del gran artista salmantino, Rafael Farina.

El domingo, el broche de oro lo pondrán el colorido desfile de los Tercios hasta la Plaza Mayor y el ritmo de El Arrebato, que vuelve tras la gran actuación protagonizada en el año 2022, cerrando cuatro días intensos donde también habrá hueco para la tradición de los bolillos y un maratón de deporte en cada rincón de la ciudad.

El pistoletazo de salida lo dará el mercado colombino en la Vaguada de la Palma, una de las grandes novedades de esta edición. Este espacio se transformará para recrear la época de la Escuela de Salamanca con artesanos y recreaciones históricas que nos harán viajar cinco siglos atrás.

Pero si algo va a marcar el ritmo de los primeros compases será la música.

El día 11, la Plaza de los Bandos vibrará con el hard rock de Odessa, mientras que la noche se cerrará por todo lo alto en el recinto ferial de la Aldehuela con la Orquesta París de Noia.

El alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento habilitará autobuses gratuitos cada diez minutos para que nadie se pierda este espectáculo de más de tres horas.

Foto de grupo en el zaguán del Ayuntamiento de Salamanca antes de la presentación festiva por San Juan de Sahagún.

La nostalgia tendrá su momento cumbre el 12 de junio. Tras la tradicional misa en la Catedral y los pasacalles de gaita y tamboril, la Plaza de la Concordia recibirá a Rafa Sánchez, la mítica voz de La Unión.

Durante la presentación, Carbayo no ha podido evitar arrancarse a cantar algunos versos de Lobo hombre en París, animando a los presentes y destacando que el repertorio está pensado para emocionar tanto a los que vivieron los años ochenta como a los más jóvenes.

Esa misma tarde, la Plaza de Toros de la Glorieta tendrá la segunda corrida de toros extraordinaria con un cartel de auténtico lujo: Morante de la Puebla, Daniel Luque y el salmantino Marco Pérez.

El fin de semana del 13 y 14 de junio mantendrá el listón muy alto. La Plaza Mayor se vestirá de gala para la entrega de las Medallas de Oro de la ciudad, un acto que este año se abre a todos los salmantinos y que culminará con la voz de Tamara, nieta del recordado Rafael Farina.

La programación se cerrará el domingo con el encuentro de bolillos, más música rock y un gran despliegue deportivo que incluye más de veinte disciplinas, desde esgrima y tiro olímpico hasta el clásico homenaje de fútbol a Antonio Herrero.

Todo ello bajo la imagen de un cartel al óleo creado por la artista Diamantina Sánchez, que ha sabido captar la luz dorada de la Plaza Mayor como el corazón donde, en palabras de Unamuno, todo sucede.