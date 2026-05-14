Martínez afea el “interés partidista” de Mañueco en la “legítima” manifestación por el tren de Salamanca

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, atiende a los medios antes de reunirse con colectivos sociales, sindicales y empresariales de Salamanca para abordar las conexiones ferroviarias. Susana Martín Ical

El secretario del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, afeó hoy el “tufillo” que, en sus palabras, despierta el apoyo del presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a la “legítima” manifestación del pasado domingo que reivindicaba mejoras en las conexiones ferroviarias de Salamanca.

Para el líder socialista, su participación respondía a “interés partidista” y son unas exigencias que le acusó de “utilizar” en beneficio político.

“Vamos a combatir, con la misma fuerza con la que apoyamos la reivindicación de la sociedad salmantina, a aquellos que pretenden dar lecciones y manipular la voluntad de la ciudadanía ante la cercanía, el próximo año, de unas elecciones municipales y generales”, afirmó Martínez.

Así lo ha manifestado en declaraciones recogidas por Ical en un hotel salmantino donde se reunió con colectivos sociales para practicar la “escucha activa” ante las necesidades del transporte en la provincia.

Según el líder socialista, “clama al cielo”, que “después de no haber movido ni un solo dedo desde hace ya dos meses, que se celebraron las elecciones autonómicas”, Fernández Mañueco “se levante del sofá para acudir a la única manifestación en la que puede poner el foco en el Gobierno de España sin asumir ningún tipo de responsabilidad ni competencia”.

Martínez, por tanto, acudió a Salamanca a “dar la cara” y a reconocer que el transporte de personas y de mercancías es “absolutamente fundamental” para el desarrollo económico y social “en igualdad de condiciones” en cada uno de los territorios de Castilla y León.

Y para aprovechar las infraestructuras “dignas” que, desde su punto de vista, existen en el país, es necesario que su gestión “se haga en unas condiciones diferentes para que el transporte pueda ser satisfactorio para todos los usuarios”.

Eso sí, el líder socialista matizó que “si importantes son las infraestructuras viarias y ferroviarias, tan importantes son las infraestructuras que vertebran y conectan cada uno de los pueblos con sus cabeceras de comarca y las capitales de provincia”.

En este sentido, el secretario general del PSCyL avanzó que será “muy exigente” para desarrollar un mapa de transportes en Castilla y León que garantice la movilidad intrarregional y exigió que Junta y diputaciones asuman sus competencias.

“Venimos a dar la cara conscientes de las reivindicaciones que tenemos que hacerle al Gobierno de España, de signo político afín al Partido Socialista, pero también, consecuentes y responsables, haremos la misma exigencia para quien tiene las competencias en materia autonómica”, recalcó Martínez.

El líder de los socialistas castellanos y leoneses estuvo acompañado en las reuniones por el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada.

Preguntado por la supresión del tren directo desde la capital tormesina a Barcelona, Martínez reconoció la necesidad de “hacer ver también a los gobiernos de nuestro signo político que la vertebración del territorio no pasa por los grandes números”.

“Si tú analizas fríamente y objetivamente los datos de usuarios de esa conexión, puede tener sentido la supresión, pero una supresión sin más no soluciona los problemas", precisó.

Seguidamente, ha aclarado que todo ello “agrava todavía la sensación de agravio que tiene una sociedad que viene golpeada precisamente por la ausencia de servicios, oportunidades y que tiene la necesidad de generar un dinamismo, un desarrollo diferente”.

La diferencia, eso sí, con el PP, desde su punto de vista, está en el reconocimiento de esta realidad.

“Aquí sería muy fácil hacer lo que otros hacen, que es esconder la cabeza como hace el avestruz, como hace permanentemente el señor Fernández Mañueco y negar la problemática y no dar la batalla. Nosotros estamos dispuestos a dar la cara hoy aquí y a trabajar desde este mismo momento”, zanjó.