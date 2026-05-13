Salamanca estrena una audioguía inmersiva para conversar con Unamuno, Nebrija y Santa Teresa a través de sus esculturas

El concejal de turismo de Salamanca, Ángel Fernández Silva en la presentación de la nueva audioguía inmersiva. Ayto. Salamanca.

Salamanca ha encontrado una nueva forma de hablar con quienes recorren sus calles.

El concejal de Turismo, Ángel Fernández Silva, ha presentado hoy una experiencia sonora que promete cambiar la mirada de vecinos y turistas sobre el patrimonio de la ciudad: la ruta audioguiada Personajes y Esculturas de Salamanca.

A través de doce piezas de audio, la iniciativa invita a detenerse ante las estatuas de bronce y piedra para escuchar las historias y las emociones de los hombres y mujeres que forjaron la identidad salmantina.

El proyecto, desarrollado junto a Radio Viajera y la productora Podcast2U, no es una simple sucesión de datos históricos. Se trata de una inmersión narrativa que utiliza el lenguaje del pódcast y la ficción sonora.

Al escanear los códigos QR instalados junto a cada escultura, el paseante se encontrará con una guardiana de estatuas que le abrirá las puertas a diferentes épocas.

Así, se podrá escuchar a un joven estudiante admirando la figura de Unamuno, a un fraile narrando el legado de Francisco de Vitoria o a un profesor de música evocando la genialidad de Tomás Bretón.

La ruta propone un viaje por rincones esenciales como la Plaza Mayor, el Puente Romano o la calle Libreros, rescatando la dimensión humana de figuras como Santa Teresa de Jesús, Antonio de Nebrija, Fray Luis de León, Carmen Martín Gaite o el inolvidable Lazarillo de Tormes.

También tienen su espacio Cristóbal Colón, el maestro Salinas y la familia Churriguera, completando un puzle que explica por qué Salamanca es un referente cultural a nivel mundial.

Esta iniciativa forma parte del Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística y busca, en palabras del concejal, que el visitante se quede más tiempo en la ciudad y la descubra de una forma original y cercana.

Los audios están disponibles no solo a pie de calle, sino también en plataformas como Spotify, iVoox y la aplicación OnWayPod, permitiendo que la historia de Salamanca se pueda escuchar antes, durante o después del paseo.

Además, para los más entusiastas, quienes completen todo el recorrido geolocalizado recibirán una insignia especial que acredita su viaje por la memoria de la ciudad.

Enlaces para descargar la ruta: Spotify y Radio Viajera.