Morante toreará en Salamanca el 12 de junio: Luque y Marco Pérez completan un cartel de máxima expectación

Morante de la Puebla y Marco Pérez salen a hombros de la Plaza de Toros de Salamanca

Salamanca se prepara para vivir un cierre de temporada taurina histórico con motivo de la festividad de su patrón, San Juan de Sahagún.

El plato fuerte será el próximo 12 de junio, fecha en la que La Glorieta acogerá un festejo extraordinario bajo la modalidad de concurso de ganaderías, reuniendo a tres nombres propios que garantizan el lleno en los tendidos: Morante de la Puebla, Daniel Luque y el joven prodigio salmantino Marco Pérez.

La cita es especialmente significativa por el elenco ganadero que saltará al ruedo, una cuidada selección de hierros de la tierra que representan la excelencia del campo charro.

Los astados pertenecerán a las divisas de Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, Hermanos García Jiménez, Olga García Jiménez y Carmen Lorenzo.

Este formato de concurso permitirá a los aficionados comparar la bravura y el estilo de las casas más prestigiosas de la provincia en una sola tarde.

La expectación es máxima, no solo por la calidad de las ganaderías, sino por el momento que atraviesan los espadas. La presencia de Morante de la Puebla siempre es un acontecimiento por su tauromaquia de arte, que se medirá a la solidez y el gran momento de Daniel Luque.

Por su parte, Marco Pérez, que sigue quemando etapas con una madurez asombrosa, tendrá una nueva oportunidad de triunfar ante sus paisanos en una jornada de gran calado emocional para la ciudad.

Los detalles definitivos del cartel, así como el resto de la programación que dará forma a esta mini feria de octubre, se darán a conocer de forma oficial hoy mismo, a las 12:00 horas, en un acto de presentación que tendrá lugar en la propia Plaza de Toros de Salamanca.