El alcalde de Salamanca a Pedro Sánchez y Óscar Puente: "No necesitamos más excusas, necesitamos hechos"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco en la manifestación 'Por un tren con futuro' de este pasado domingo. Jesús Formigo. ICAL.

Salamanca da paso a los hechos tras el clamor popular vivido este domingo en la plaza de los Bandos en defensa de sus derechos en transportes.

La Plataforma en Defensa de las Comunicaciones, que agrupa a una veintena de instituciones y entidades sociales de la provincia, ha iniciado este lunes una ofensiva por carta dirigida de forma directa tanto al Palacio de la Moncloa como al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El objetivo de esta medida, acordada el pasado mes de abril, es forzar una interlocución real con el Gobierno de España ante lo que consideran un agravio sistemático que está lastrando el desarrollo económico y social de toda la zona.

Las misivas, firmadas por el alcalde Carlos García Carbayo en representación de toda la plataforma, han llegado acompañadas de un exhaustivo dosier de prensa que recoge el eco mediático de la multitudinaria concentración del 10 de mayo.

La Plataforma pretende que el Ejecutivo sea plenamente consciente del hartazgo de una sociedad civil que, según el regidor, habló con una sola voz pese a los intentos de división para minimizar sus reclamaciones.

En el texto remitido al presidente Pedro Sánchez, el alcalde denuncia con dureza la absoluta falta de interlocución y el silencio administrativo que rodea a las peticiones salmantinas desde hace meses.

"No es aceptable que una ciudad y una provincia enteras tengan que mendigar atención institucional mientras se adoptan decisiones que las perjudican de manera reiterada", subraya el alcalde de Salamanca.

Carbayo recuerda que tras una reunión con el Secretario de Estado en octubre de 2024, las expectativas se han visto completamente frustradas ante la ausencia de avances o compromisos cumplidos.

Por ello, le exige formalmente la convocatoria urgente de una reunión en la sede de la Presidencia del Gobierno para abordar una situación de abandono que ya no admite más dilaciones ni excusas.

Por su parte, el mensaje enviado al ministro Óscar Puente apela directamente a su responsabilidad como responsable de las infraestructuras y a su conocimiento de la gestión local.

El alcalde le reprocha que, como exalcalde y castellano y leonés, sabe perfectamente que las infraestructuras no son una cuestión secundaria, sino un elemento esencial para el desarrollo, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades.

En un tono de máxima exigencia, la carta sentencia que "Salamanca no necesita más explicaciones ni más excusas, necesita hechos".

El listado de exigencias que la plataforma ha puesto sobre la mesa es tan amplio como urgente.

La prioridad absoluta es la recuperación inmediata del tren directo entre Salamanca y Barcelona, cuya reciente supresión se califica como un nuevo agravio que dificulta la movilidad y debilita las oportunidades de futuro.

Junto a esta petición, los escritos reclaman el incremento de las frecuencias Alvia con Madrid para incluir fines de semana y nuevas franjas horarias, la mejora de las conexiones con Valladolid, la modernización del material ferroviario y el impulso real al corredor de la Ruta de la Plata.

La ofensiva institucional también pone el foco en proyectos estratégicos a largo plazo que siguen estancados, como la electrificación completa de la vía hasta la frontera portuguesa o la inclusión de Salamanca en el trazado del tren rápido entre Madrid y Portugal.

Esta estrategia de envío diario de cartas busca mantener viva la presión política tras una movilización que el alcalde define como transversal y unitaria, dejando claro que no se trata de una cuestión partidista, sino de una exigencia legítima de una provincia que se siente ignorada.