Salamanca llama a la movilización este domingo para exigir el fin de un aislamiento ferroviario "inaceptable e inasumible"

Concentración en Salamanca por un tren con futuro en el año 2024. Archivo.

Salamanca se prepara para salir a la calle este domingo 10 de mayo en una movilización que busca marcar un punto de inflexión en el aislamiento ferroviario que sufre la provincia.

Con la intención de poner fin a una situación calificada de "inaceptable e inasumible", una veintena de instituciones y entidades civiles han realizado un llamamiento masivo a la ciudadanía para que acuda a las 12:00 horas a la plaza de Los Bandos.

La concentración, diseñada para dar todo el protagonismo a la sociedad civil salmantina, contará con la participación del reconocido actor y director teatral José Antonio Sayagués, quien será el encargado de poner voz al manifiesto reivindicativo. Presentado por el periodista Ricardo Montilla.

Antes de la lectura, el acto recogerá diversos testimonios que reflejan cómo el déficit de conexiones afecta al día a día de profesionales y ciudadanos, contando con voces como la de los médicos Juan Francisco Blanco y Guilherme Carvalho, el farmacéutico Guillermo Martín de 'Farmacia enfurecida', la agricultora Pilar Pascual 'AgriPilar' y el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro.

La nota musical correrá a cargo de la banda local 'La duda ofende'.

Una batería de exigencias históricas

El pliego de reclamaciones que la plataforma pone sobre la mesa es tan amplio como urgente.

Entre los puntos clave destaca la recuperación del tren directo a Barcelona y el incremento de las frecuencias del Alvia a Madrid, exigiendo que la cuarta conexión se mantenga también los fines de semana y se instaure una quinta.

Asimismo, se reclama la mejora de las comunicaciones con Valladolid, la finalización de la electrificación hasta la frontera y actuaciones técnicas específicas, como el cerramiento de la línea hasta Medina o la sustitución del intercambiador de Arroyo de la Golosa.

Mirando al largo plazo, la plataforma exige que el tren rápido desde Portugal cuente con un ramal por Salamanca y se recupere definitivamente el corredor Ruta de la Plata.

Dispositivo especial de tráfico

Ante la previsión de una asistencia multitudinaria, el Ayuntamiento ha organizado un dispositivo especial de tráfico que comenzará a las 10:00 horas. La calle Santa Teresa quedará cortada al paso de vehículos y se prohibirá el estacionamiento en la misma y en la propia plaza de Los Bandos desde las 8:00 horas.

Para garantizar la movilidad de los residentes de calles adyacentes como Rector Tovar, Rector Lucena o Especias, se han habilitado desvíos desde la Gran Vía y la calle Condes de Crespo Rascón.

Por su parte, el acceso al parking Lemans se realizará a través de la Cuesta del Carmen y la calle Peña Primera, manteniéndose sin cambios su salida habitual.