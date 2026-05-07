El rector de la USAL sitúa a Salamanca como la "piedra angular" del derecho y el futuro de Europa

El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado ha reivindicado el papel histórico y actual de la institución académica como motor del proyecto europeo durante el solemne izado de la bandera de la Unión Europea con motivo del Día de Europa, celebrado en este caso en su víspera.

En un acto que ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo; el presidente de la Diputación, Javier Iglesias; y la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López; el rector ha subrayado que Salamanca es la "piedra angular de la que hoy entendemos es la civilización occidental".

Durante su intervención, el rector recordó que este día evoca un "proyecto valiente que logró sembrar la estabilidad, la paz y la cooperación allí donde durante siglos solo hubo fronteras ligeras y confrontaciones".

No obstante, advirtió que el continente se enfrenta a desafíos internos y externos que ponen a prueba la unidad, haciendo especial mención a la "polarización ideológica, al funcionamiento del Estado de derecho y a la pérdida de los valores humanistas".

Frente a estos retos, destacó que la universidad no solo mira al pasado con orgullo, sino que proyecta su influencia hacia el futuro a través de sus egresados.

Como ejemplo de este éxito, citó a Alberto de Gregorio, graduado por la USAL y actual director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea desde 2025.

El rector enfatizó la importancia de que antiguos alumnos y asesores lideren hoy el funcionariado y la política en el Parlamento Europeo: "Me he sorprendido de ver y hablar con tantos estudiantes de la Universidad de Salamanca que son asesores de europarlamentarios o que están liderando el funcionariado de este Parlamento del que todos estamos tan orgullosos".

Imagen previa al izado de bandera por el día de Europa en Salamanca.

El discurso tuvo un marcado carácter de defensa de los valores fundacionales.

El rector apeló a la herencia de figuras como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto o Francisco Suárez, señalando que "ellos nos enseñaron que el poder debe estar supeditado a la moral y que la ley debe proteger la dignidad de cada uno de nosotros".

Recordó que ya en el siglo XVI, Vitoria iluminaba esa comunidad intelectual y de derecho que hoy es la Unión Europea, citando sus famosas predicciones: "El mundo entero tiene el poder de las leyes justas y convenientes a todos, como son las del derecho de gentes".

Asimismo, agradeció la labor de Luis Norberto, secretario general del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME) por llevar el corazón de Europa a cientos de jóvenes y llevar la batuta de este acto y de todos los eventos en general con motivo del día de Europa.

Los estudiantes del Máster en Estudios de la UE en una foto con las autoridades.

Para finalizar, reafirmó el compromiso de la Universidad de Salamanca con la "unidad política y la cohesión social" como pilares esenciales para mantener el liderazgo global de la región.

"Celebramos este Día de Europa con la firmeza de estar unidos por la paz desde Salamanca, para que esta universalidad de la que hacemos gala sea siempre el proyecto que nos lidere", concluyó.