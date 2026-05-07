El PSOE de Salamanca mueve ficha: María Sánchez releva a José Luis Mateos y prepara las municipales

José Luis Mateos y María Sánchez en la sala de prensa del Ayuntamiento de Salamanca. Grupo Municipal Socialista de Salamanca.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha dado un giro estratégico a su organigrama para encarar el nuevo ciclo político y posiblemente las próximas elecciones.

La Ejecutiva local de la Agrupación Jaime Vera ha decidido situar a María Sánchez como la nueva portavoz en el consistorio, una maniobra que supone apartar de la primera línea de voz pública a José Luis Mateos, quien había liderado el grupo hasta ahora.

Esta renovación no es un movimiento aislado, sino un paso meditado para reforzar el proyecto socialista de cara al próximo escenario electoral.

El partido busca dar un nuevo impulso a su imagen institucional tras cerrar el anterior ciclo de urnas, confiando el liderazgo municipal a Sánchez, quien, además de ser la actual secretaria general de los socialistas en la capital, cuenta con una trayectoria como concejala que se remonta a 2019.

Fuentes cercanas al Partido Socialista de Salamanca han confirmado a este medio que el objetivo es que Sánchez sea la próxima candidata a la alcaldía de la capital del Tormes en las próximas elecciones municipales de 2027.

María Sánchez, más próxima a la ejecutiva nacional que el salmantino José Luís Mateos, asume este reto con el encargo de endurecer la fiscalización al equipo de Carlos García Carbayo.

Su perfil, marcado por una larga carrera como abogada laboralista y su experiencia técnica en los servicios jurídicos de CCOO, se perfila como la herramienta con la que el PSOE quiere ganar terreno en la defensa de los servicios públicos y las necesidades de los barrios.

Aunque la formación ha querido reconocer públicamente la labor realizada por José Luis Mateos durante sus años al frente de la portavocía, calificando su oposición de "firme y útil", lo cierto es que queda relegado a un segundo plano, a pesar de que muchos veían en él al líder moderado y fuerte para plantear una alternativa al Partido Popular en el Concejo salmantino, mantendrá en lo que queda de legislatura su acta como concejal dentro del grupo.

Este cambio culmina el proceso de transformación interna que comenzó hace un año con la llegada de Sánchez a la secretaría general local, dejando claro que el socialismo salmantino ya está moviendo sus fichas para intentar el asalto a la alcaldía en las próximas municipales.