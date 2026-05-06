Adiós al parón de la Autovía de la Plata en Buenos Aires: la A-66 tendrá, por fin, conexión directa con la A-62

Tráfico en el final de la A66 antes de la rotonda de Buenos Aires. David Arranz. ICAL.

La Vía de la Plata se prepara para decir adiós a uno de los puntos más frustrantes a la hora de enlazar el camino que trazaron los romanos para los conductores de turismos que lleguen a Salamanca desde Zamora o de Valladolid y quieran seguir hasta Cáceres, sin necesidad de reducir y coger de nuevo la autopista pasando por la rotonda de Buenos Aires en Salamanca.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado el visto bueno definitivo a una obra que busca, por encima de todo, facilitar la vida a los miles de conductores que transitan por el entorno oeste.

Se trata de una inversión de 15,7 millones de euros, el proyecto para conectar de forma directa la A-66 con la A-62 en el nudo de Buenos Aires dejará de ser un plan sobre el papel para convertirse en una realidad que transformará la movilidad de la Vía de la Plata.

La Autovía de la Plata, denominada así por el trazado romano Vía de la Plata que unía Astorga (Asturica Augusta) con Mérida (Augusta Emerita) y más tarde se ampliaría hasta Sevilla (Hispalis), se interrumpía bruscamente al llegar al sur de Salamanca.

Obligando a los vehículos a abandonar la vía rápida y atravesar una glorieta antes de retomar el camino hacia la A-62. Ese parón obligatorio que el nuevo trazado quiere eliminar.

Imagen del mapa del futuro enlace de la A-66 con la A-62 a su paso por Salamanca.

La intención es que el tráfico fluya sin interrupciones, devolviendo la lógica de autovía a este tramo y permitiendo que los cinco kilómetros que comparten ambas carreteras funcionen como una verdadera ronda de circunvalación, mucho más ágil y segura.

Para que esta conexión sea posible sin molestar el descanso de los vecinos, el diseño técnico ha tenido muy en cuenta el entorno humano del barrio de Buenos Aires.

La construcción de dos nuevos viaductos y la ampliación de un paso inferior vendrán acompañadas de pantallas de protección acústica y medidas de integración ambiental.

El objetivo es que la mejora en el asfalto no suponga una carga sonora para las viviendas cercanas, buscando un equilibrio entre la modernización de las carreteras y el bienestar de quienes viven junto a ellas.

Este avance supone atender una demanda que Salamanca y otras ciudades y provincias de la ruta platense llevaban tiempo esperando.

La reforma no solo beneficiará a los transportistas que cruzan la península de norte a sur, sino que aliviará los trayectos cotidianos de quienes se desplazan entre los barrios y municipios del alfoz salmantino.

Con la aprobación de estos 15,7 millones de euros por el Ministerio de Transportes, la antigua vía romana, por fin, será completa para el tránsito de los turismos, ganando en comodidad y funcionalidad.