Salamanca relanza el programa Sal de Compras con menos burocracia y más ventajas para el comercio local

Presentación de la campaña Sal de Compras 2026 en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca ha decidido dar un impulso renovado a su estrategia de apoyo al comercio de barrio con el lanzamiento de 'Sal de Compras 2026'. El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha presentado esta mañana las novedades de un programa que, desde su nacimiento a finales de 2023, ya ha movilizado más de 35 millones de euros en ventas.

Bajo el lema "Contigo en cada comercio", la iniciativa evoluciona para ser, en palabras del regidor, más fácil, rápida y justa para todos.

Carbayo ha subrayado que el comercio de proximidad es mucho más que un motor económico, definiéndolo como una seña de identidad fundamental de Salamanca.

El acto de presentación contó con el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Díaz, el subsecretario Emilio Checa; los representantes de Asecov, Soledad Gómez,Manuel Martín y Rebeca Mendo; el presidente de Aesco, Benjamín Crespo, su secretario, Antonio Flores y representantes del Mercado Central y Mercado de San Bernardo, José Ángel López; Francisco Camba y Azucena Perdomo.

Además del concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez Córdoba.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo presentando la campaña Sal de Compras 2026.

"Detrás de cada mostrador hay familias, vecinos y un esfuerzo diario por dar el mejor servicio", ha señalado el alcalde, quien ha insistido en que esta nueva etapa busca eliminar las trabas burocráticas que a veces dificultaban la participación de los propios tenderos.

Un sistema más ágil y sin papeleo

Una de las grandes mejoras de esta edición es la simplificación de los trámites. A partir de ahora, los comerciantes no tendrán que recoger datos personales ni DNIs de los clientes. Será el propio usuario quien suba el ticket de compra a la aplicación móvil y el comerciante solo tendrá que validarlo con un clic en su perfil.

El alcalde ha sido muy claro al respecto: "Queremos que el comerciante pueda centrarse en lo que verdaderamente importa, que es atender a sus clientes y hacer crecer su negocio, sin procedimientos engorrosos".

Además, el sistema de premios se vuelve más intuitivo. Por cada 200 euros de compra acumulados, se generará de forma automática un bono de 10 euros para el usuario.

Estos bonos se podrán canjear fácilmente mediante un código QR en cualquier establecimiento adherido, siempre que la compra sea superior a los 10 euros.

El Ayuntamiento también se ha comprometido a ser más rápido en los pagos a los comercios para garantizarles mayor liquidez.

Apertura total a todos los sectores

Otra de las novedades más esperadas es la eliminación de las restricciones por sectores. Hasta ahora, los bonos solo podían canjearse en determinados servicios, pero la nueva normativa permite que cualquier comercio de proximidad que cumpla los requisitos de tamaño y facturación pueda participar en igualdad de condiciones.

"Damos un paso hacia un modelo más inclusivo donde todos los comercios podrán generar bonos, acumular compras y aceptar canjes sin limitaciones", ha explicado Carbayo.

Para asegurar que las ventajas lleguen al mayor número de personas posible, se ha establecido un límite de 300 euros anuales de gratificación por cliente.

Foto de grupo de todos los actores que han intervenido en la configuración de la campaña Sal de Compras 2026.

Se pretende evitar que las compras de importes muy elevados agoten el presupuesto del programa en beneficio de unos pocos, repartiendo mejor los incentivos entre toda la ciudadanía.

Campaña informativa y 5.000 macetas

Las nuevas bases del programa se aprobarán este mismo jueves y se espera que entren en vigor la próxima semana tras su publicación oficial. Para que nadie se quede con dudas, el Ayuntamiento desplegará una carpa informativa por los barrios de la ciudad durante la semana del 18 de mayo.

Como gesto de marketing y fomento de la campaña de este 2026 se regalarán hasta 5.000 macetas a los usuarios que tengan instalada la aplicación de Sal de Compras en sus teléfonos.

El alcalde ha concluido haciendo un llamamiento a la confianza mutua entre vecinos y comerciantes, recordando que comprar en el barrio es hacer ciudad: "Cada compra cuenta y cada gesto suma para seguir construyendo una Salamanca más cohesionada, sostenible y humana".

Para los usuarios que todavía tengan puntos acumulados del sistema anterior, se ha establecido un periodo de transición de dos meses para que puedan canjearlos sin perder sus ventajas.