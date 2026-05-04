Salamanca licita por 3,7 millones el nuevo 'hub' tecnológico que usará IA para agilizar las ayudas

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y los concejales Fernando Javier Rodríguez y Pedro Martínez durante la presentación del proyecto 'Ciudad del Talento'. Archivo.

Salamanca da un paso de gigante para unir la tecnología más puntera con el lado más humano de la asistencia social. El Ayuntamiento ha sacado a licitación la reforma del antiguo albergue Lazarillo de Tormes, en el barrio de Chamberí, para transformarlo en el nuevo Centro Ciudad del Talento.

La obra cuenta con un presupuesto de 3,7 millones de euros y un plazo de ejecución de un año, siendo desde su concepción, el corazón del proyecto 'Trust', una iniciativa pionera que utilizará la inteligencia artificial para revolucionar el cuidado de las personas dependientes.

El proyecto no solo busca mejorar la vida de quienes necesitan ayuda, sino también dar un respiro a sus cuidadores, esos familiares y profesionales que a menudo cargan con un peso invisible.

El centro se convertirá en un hub tecnológico con enfoque social donde se ofrecerá apoyo emocional, psicológico y formación especializada. Bajo el paraguas de Salamanca Tech, este espacio funcionará como un laboratorio vivo de innovación y transferencia de conocimiento.

El nuevo edificio estará dividido en tres plantas pensadas para la eficiencia. En la planta baja se ubicará el Innovation & Care Center, que incluirá una vivienda monitorizada para hacer demostraciones reales de cómo la tecnología puede hacer un hogar más seguro. Por su parte, la planta alta se dedicará al emprendimiento tecnológico.

Todo ello bajo una premisa clara: agilizar la burocracia.

Gracias a la IA y a sensores inteligentes en los hogares, el sistema será capaz de completar baremos de dependencia de forma automática y detectar cambios en la salud de los usuarios en tiempo real, permitiendo una atención mucho más rápida y humana.

'Trust' es un proyecto de prestigio europeo, siendo uno de los dos únicos elegidos en España por la Iniciativa Urbana Europea. Con una inversión total que supera los 5,4 millones de euros y la colaboración de la Universidad de Salamanca, la Fundación Asprodes, FAMASA y la empresa Khora Urban Thinkers, la capital del Tormes se sitúa a la vanguardia de las "ciudades inteligentes" que no olvidan a sus ciudadanos más vulnerables.