"El acoso no es cosa de niños": Salamanca refuerza su alianza con la asociación contra el bullying para proteger a las víctimas

Salamanca se ha unido hoy en un grito común para romper el silencio que rodea al acoso escolar. Bajo el lema "10 años alzando la voz contra el silencio", el Ayuntamiento de Salamanca y la asociación Ascbyc han presentado una ambiciosa batería de actividades que se extenderá hasta final de curso, buscando que las aulas y las redes sociales sean espacios libres de miedo para los más jóvenes.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, acompañada por la presidenta de Ascbyc, Carmen Guillén, ha subrayado que esta lucha no es una cuestión aislada, sino una tarea diaria que requiere "prevención, sensibilización y detección precoz".

Rodríguez ha recordado que el bullying no es algo de niños, sino una "lacra social" que deja heridas invisibles.

Por ello, el consistorio trabaja de forma transversal desde la salud, la educación y el apoyo psicológico, reforzando programas como el "Semáforo contra la violencia" o la innovadora "justicia restaurativa", con la que se busca que el agresor sea capaz de reconocer y reparar el daño causado.

La programación arranca mañana mismo, 5 de mayo, con una mesa informativa y actividades infantiles en la plaza del Liceo. El 8 de mayo, las calles del centro se llenarán de escolares gracias al V Paseo de Orientación, una yincana que combina la historia de la ciudad con mensajes de respeto y compañerismo.

Para quienes prefieren la palabra escrita, la biblioteca Torrente Ballester acogerá el 16 de mayo un encuentro con autores especializados, además de estar abierto hasta el 31 de mayo el plazo para el certamen de microrrelatos contra el bullying.

El broche de oro a este calendario lo pondrá el motor el próximo 7 de junio. La octava ruta motera 'Ruedas Contra el Bullying' partirá desde el Parque de La Alamedilla hacia Sardón de los Frailes, demostrando que toda la sociedad salmantina está implicada en esta causa.

Durante el acto, en el que también estuvo presente Miguel del Castillo Alonso, decano del Colegio de la Abogacía de Salamanca, se ha recordado que el derecho a una educación sin miedo es un derecho humano fundamental, concluyendo con un mensaje rotundo desde la asociación: "El acoso se acaba cuando el silencio se rompe".