El Ayuntamiento de Salamanca convoca 55 plazas de empleo público para 2026: de policía local a auxiliar administrativo

La Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento de Salamanca tratará el próximo martes para su aprobación la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al año 2026, con el objetivo de fortalecer los servicios municipales que reciben los ciudadanos.

La propuesta, que ha sido refrendada en la Mesa Negociadora del Consistorio con el apoyo de cuatro secciones sindicales (CCOO, CSIF, SPPLB y UGT) y la abstención de una (CGT), prevé la convocatoria de 55 plazas para ser cubiertas por oposición libre.

Esta oferta agota la tasa de reposición de efectivos aplicable a 2026, calculada sobre las bajas producidas en 2025, siguiendo los baremos de los Presupuestos Generales del Estado: un 125% para la Policía Local, un 120% para sectores prioritarios y un 110% para el resto de áreas.

En concreto, las plazas a convocar se distribuyen de la siguiente manera:

- 12 plazas para los operativos de los Servicios de Emergencia (2 de bomberos para el Servicio de Extinción de Incendios y 10 de agentes para la Policía Local).

- 19 plazas (17 Auxiliares administrativos y 2 Técnicos de Gestión) para atender funciones de la Administración General (incluida la atención al ciudadano) en diferentes departamentos municipales.

- 7 plazas (6 Trabajadores Sociales, 1 Técnico de Grado Medio de Servicios Sociales) para realizar tareas de atención en el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento.

- 3 plazas (2 ayudantes y 1 técnico auxiliar en electrónica) para la realización de trabajos desde el Servicio Municipal de Mantenimiento.

- 4 plazas (2 analistas programadores y 2 auxiliares técnicos de informática) para la realización de tareas en el Departamento de TIC.

- 10 plazas para la realización de distintas funciones en los departamentos de Medio Ambiente (1 Ingeniero Técnico Agrícola y 2 Auxiliares Técnicos), Ingeniería Civil (1 delineante y 1 auxiliar técnico), Urbanismo (1 arquitecto técnico, 1 ingeniero técnico industrial y 1 delineante), Protocolo (1 técnico de grado medio) y Participación Ciudadana (1 auxiliar técnico).