Salvado in extremis un hombre de 50 años tras quedar colgado 8 metros sobre un pozo de una nave en Salamanca

Personal de Sacyl a las puertas del bloque de viviendas Campillo / ICAL

Un hombre de unos 50 años ha sido rescatado en la noche de ayer tras quedar en una situación de grave riesgo en el interior de una nave abandonada en la avenida Juan Pablo II de Salamanca.

Según fuentes del servicio de emergencias, a las 21:23 horas se recibió una llamada alertando de que un varón se encontraba sujeto al borde de un pozo de aproximadamente ocho metros de profundidad, al que había estado a punto de precipitarse.

El hombre permanecía agarrado para evitar la caída, sin poder salir por sus propios medios.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Salamanca, agentes de la Policía Local y personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una UVI móvil.

Tras una intervención coordinada, los equipos de emergencias lograron rescatar al afectado. Posteriormente, fue atendido en el lugar por el personal sanitario y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Salamanca para una evaluación más completa.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el suceso.